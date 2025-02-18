Teknik direktör Ömer Erdoğan'ın Sivasspor karnesi zayıf

Kırmızı-beyazlılarda Tolga Ciğerci, Garry Rodrigues, Samba Camara ve Achilleas Poungouras'ın da sakatlıkları bulunuyor.

Sivasspor'un gol yollarındaki en önemli ismi Rey Manaj ile savunma oyuncusu Uğur Çiftçi kart cezası nedeniyle Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 25. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek kırmızı-beyazlı ekipte sakat ve cezalı futbolcuların çokluğu dikkati çekiyor.

Kırmızı-beyazlılar, bu maçlarda 7 kez fileleri havalandırırken, kalesinde 12 gole engel olamadı.

Sivas temsilcisi, Erdoğan yönetiminde 22. haftada İkas Eyüpspor'a 1-0, 23. haftada Beşiktaş'a 2-0 ve 24. haftada Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup oldu.

Sivasspor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile tek galibiyetini ligin 21. haftasında sahasında Bellona Kayserispor'u 5-2 mağlup ederek elde etti.

Ömer Erdoğan yönetimindeki Sivasspor, ligin 18. haftasını bay geçerken, 19. haftada ise sahasında Corendon Alanyaspor ile oynadığı maçtan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.