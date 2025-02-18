Konutta reel düşüş sürüyor
Ocak ayında Konut Fiyat Endeksi (KFE), bir önceki aya göre yüzde 4,7 oranında arttı. Konut fiyatlarında aylık olarak Eylül 2023'ten bu yana en hızlı yükseliş yaşandı. KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 31,9 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 7,2 oranında azaldı. Böylece konut fiyatlarındaki reel düşüş 12. ayını doldurdu
TCMB, ocak ayına dair Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Konut Fiyat Endeksi, bir önceki aya göre yüzde 4,7 oranında arttı. Bu, aylık bazda Eylül 2023'ten bu yana en hızlı yükseliş oldu. KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 31,9 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 7,2 oranında azaldı. Böylece yıllık bazda 12 ay üst üste reel düşüş kaydedilmiş oldu.
İstanbul, Ankara ve İzmir’de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 3,0, 5,7 ve 4,9 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 29,6, 36,6 ve 29,6 oranlarında artış gösterdi.