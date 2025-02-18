Eski hakemler değerlendirdi: Osimhen kırmızı kart görmeli miydi?

9' Alikulov ve Osimhen arasında yaşanan pozisyonda hakemin devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Ben de faule yakınım. Alikulov sol ayağını fazla açtığı için faul olduğunu düşünüyorum.

Bülent Yıldırım: Top henüz paylaşımda değil. Alikulov da Osimhen de top için adımlama halinde. Ben hakem gibi devam diyorum.

Deniz Çoban: Bariz gol şansı değil. Ancak Alikulov faul yapıyor. Umut vaat eden atak olduğu için Alikulov'un sarı kart görmesi gerekirdi.