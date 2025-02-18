Site toplantısında kurşun yağdırdı!
İstanbul'da, bir sitenin toplantısında 46 yaşındaki Fatih Kiler ile site yöneticisi C.K.(71) arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda Kiler, babası C.K. ile 45 yaşındaki K.Ü. ve 33 yaşındaki M.T.'yi silahla yaraladı. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı
İstanbul Beylikdüzü'nde olay, Yakuplu Mahallesi Sokullu Caddesi'nde bulunan Şehit Büyükelçi Galip Balkar Ortaokulu bahçesinde meydana geldi. Bir sitenin olağan toplantısı için site sakinleriyle site yönetimi okulun bahçesinde bir araya geldi.
ÜÇ KİŞİYİ SİLAHLA VURDU
DHA'daki habere göre toplantı sırasında Fatih Kiler (46) ile site yöneticisi C.K. (71) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda şüpheli Kiler, babası C.K. ile K.Ü. (45) ve M.T.'yi (33) silahla vurdu.
POLİS VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı, C.K., M.T. ve K.Ü. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
SİLAHIYLA GÖZALTINA ALINDI
Saldırgan Kiler ise olayda kullandığı silahla gözaltına alındı. Hastanede tedavi altına alınan 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
KAVGA ANI KAMERAYA YANSIDI
Saldırgan Kiler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan adliyeye sevk edildi. Kavga anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.