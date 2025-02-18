ABD'li YouTuber şoke oldu

Turabi, 'Wine Me, Dine Me' adlı İngilizce olarak yayınladığı türküsü; cinsiyetçi, kadınları aşağılayıcı ifadeler içerdiği, çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği gerekçesiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından şikâyet edilmişti.

Bu şikâyet üzerine de şarkıya erişim engeli getirilmişti.

Şarkıyı ünlü ABD'li YouTuber IShowSpeed dinledi dinlemesine ama bundan bin pişman oldu. Şarkının sözleri karşısında dehşete kapılan IShowSpeed; "Bu adam neden bahsediyor? Nereden, Türkiye'den mi?" dedi. REKLAM