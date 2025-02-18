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        ABD'li YouTuber şoke oldu

        Turabi'nin Türkiye'de erişime kapatılan şarkısını dinleyen ABD'li IShowSpeed, dehşete kapıldı; "Bu adam neden bahsediyor?"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 10:02 Güncelleme: 18.02.2025 - 10:16
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        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
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        Turabi, 'Wine Me, Dine Me' adlı İngilizce olarak yayınladığı türküsü; cinsiyetçi, kadınları aşağılayıcı ifadeler içerdiği, çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği gerekçesiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından şikâyet edilmişti.

        Bu şikâyet üzerine de şarkıya erişim engeli getirilmişti.

        Şarkıyı ünlü ABD'li YouTuber IShowSpeed dinledi dinlemesine ama bundan bin pişman oldu.

        Şarkının sözleri karşısında dehşete kapılan IShowSpeed; "Bu adam neden bahsediyor? Nereden, Türkiye'den mi?" dedi.

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        IShowSpeed'in tepkisi sosyal medyada bir hayli gündem olurken birçok kişi; "Yok yok, Türkiye'den değil, Yunanistan'dan" ve "Biz tanımıyoruz, cidden neredenmiş?" merkezli paylaşımlarla Turabi'yi tanımamazlığa geldi.

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        #Turabi
        #IShowSpeed
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