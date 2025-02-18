Fenerbahçe'nin yıldızı En-Nesyri adım adım rekora gidiyor!
Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Youssef En Nesyri, sergilediği performansla adım adım kariyer rekoruna ilerliyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 23 gol atan Nesyri 1 gol daha atması durumunda rekorunu egale edecek. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de Youssef En- Nesyri fırtınası esmeye devam ediyor. Sergilediği performansla taraftarların gönlüne taht kuran Nesyri, adım adım da kariyer rekoruna ilerliyor.
Ligde son oynanan Kasımpaşa mücadelesinde iki gol atan 27 yaşındaki Faslı santrfor, ligdeki gol sayısını da 15'e yükseltti.
1 GOL DAHA ATARSA REKORUNU EGALE EDECEK
Toplamda bu sezon Fenerbahçe formasıyla 35 maçta 23 gol atan En-Nesyri 3 de asist yaptı.
Attığı gollerle son yıllardaki performanslarını geriden bırakan 27 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe formasıyla kalan maçlarda 1 gol daha atarsa, Sevilla'daki 2020-21 sezonundaki en golcü dönemini egale edecek.
İki gol atması halinde ise kariyer rekoru kıracak. En-Nesyri, profesyonel kariyerinde ise ilk kez 26 gole direkt katkı sağladı.
SON 8 MAÇTA 12 GOL
Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü En Nesyri, Kasımpaşa maçında attığı 2 golle galibiyette önemli rol oynadı. Ligdeki forma giydiği son 8 maçta 12 gol atan En Nesyri, bu maçlar içinde sadece Konyaspor ağlarını sarsamadı.