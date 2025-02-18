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        Suşehri Belediye Başkanı Kayaoğlu, taksicilerle bir araya geldi

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, taksicilerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 10:39 Güncelleme: 18.02.2025 - 10:42
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        Suşehri Belediye Başkanı Kayaoğlu, taksicilerle bir araya geldi
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        Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, taksicilerle buluştu.

        Belediyenin sosyal tesislerinde düzenlenen programda konuşan Kayaoğlu, ilçede tek durak sistemine geçmek amacıyla toplantı tertip ettiklerini söyledi.

        İlçe merkezinde 4 durak olduğunu ve bu duraklarda 20 ticari taksinin hizmet verdiğini belirten Kayaoğlu, "Tek durak uygulaması olursa hizmet kalitesi daha da artacak. Şu andaki uygulamadan hiçbir taksici kendisine zaman ayıramıyor. Taksici esnafının da görüşlerini almak için bir toplantı tertip ettik. Tek durak uygulamasını faaliyete geçmesi durumunda, Eski Hükümet Konağı yanında bulunan boşluk alanı değerli taksici esnaflarımızın hizmetine vereceğiz." ifadelerini kullandı.

        Suşehri Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Sadık Eren ise tek durak uygulamasının yapılmasına kedisinin de sıcak baktığını ifade ederek, böyle bir uygulamanın faaliyete geçmesi durumunda taksi plakalarının da değerleneceğini kaydetti.

        Toplantıda, taksicilerin görüş ve talepleri de alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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