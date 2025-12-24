Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta trafik ekipleri motosiklet denetimi yaptı

        Sivas'ta trafik ekipleri motosiklet denetimi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 17:15 Güncelleme: 24.12.2025 - 17:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta trafik ekipleri motosiklet denetimi yaptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ta trafik ekipleri motosiklet denetimi gerçekleştirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şubesi ekipleri "1 kural 1 ömür" mottosu kapsamında İnönü Bulvarı'nda motosiklet denetimi yaptı.

        Motosiklet sürücülerini bilgilendiren ekipler, örnek davranış sergileyen, kurallara uygun ekipman kullanan ve ekipmanları yıpranmış olan sürücülere ekipman desteği verdi.

        Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Düşen uçakla ilgili flaş açıklama!
        Düşen uçakla ilgili flaş açıklama!
        Dakika dakika Libya uçağının düşüşü
        Dakika dakika Libya uçağının düşüşü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen haber var!
        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen haber var!
        Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı!
        Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı!
        Geri manevra can aldı
        Geri manevra can aldı
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Mamdani'den Filistinlilere karşı ırkçılıkla mücadele sözü
        Mamdani'den Filistinlilere karşı ırkçılıkla mücadele sözü
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 23 gözaltı kararı!
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 23 gözaltı kararı!
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Eşini satırla katletti! Caniye büyük ceza!
        Eşini satırla katletti! Caniye büyük ceza!
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        2026'da burçları neler bekliyor?
        2026'da burçları neler bekliyor?
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama

        Benzer Haberler

        Suşehri'nde istinat duvarına çarpan kamyonetteki 4 kişi yaralandı
        Suşehri'nde istinat duvarına çarpan kamyonetteki 4 kişi yaralandı
        Sivas'ta şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı...
        Sivas'ta şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı...
        Sivasspor ilk yarının son maçını 3 puanla kapatmak istiyor
        Sivasspor ilk yarının son maçını 3 puanla kapatmak istiyor
        Mehmet Altıparmak: "Takviye yapmamız lazım"
        Mehmet Altıparmak: "Takviye yapmamız lazım"
        Sivas'ta "Su Seferberliği" temalı resim yarışması düzenlendi
        Sivas'ta "Su Seferberliği" temalı resim yarışması düzenlendi
        Piyango konusunda Başvaizden net açıklama: "Haramdır, caiz değildir"
        Piyango konusunda Başvaizden net açıklama: "Haramdır, caiz değildir"