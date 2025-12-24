Sivas'ta trafik ekipleri motosiklet denetimi yaptı

Motosiklet sürücülerini bilgilendiren ekipler, örnek davranış sergileyen, kurallara uygun ekipman kullanan ve ekipmanları yıpranmış olan sürücülere ekipman desteği verdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şubesi ekipleri "1 kural 1 ömür" mottosu kapsamında İnönü Bulvarı'nda motosiklet denetimi yaptı.

