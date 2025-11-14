Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kazakbaev'den Sivas Ticaret Borsasına ziyaret

        Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Sivas Ticaret Borsasını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 16:39 Güncelleme: 14.11.2025 - 16:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kazakbaev'den Sivas Ticaret Borsasına ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Sivas Ticaret Borsasını ziyaret etti.

        Ticaret Borsasından yapılan açıklamaya göre, Borsa Başkanı Hayrullah Karakaya tarafından karşılanan Büyükelçi Kazakbaev, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki tarım ve ticaret alanındaki işbirliği fırsatları üzerine istişarelerde bulundu.

        Ziyaretin ardından borsada "Tarım Sektörü Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Özkan Gültepe, TMO Başmüdür Yardımcısı Ahmet Koç, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akbaba, Sivas TSO Yönetim Kurulu ile Ticaret Borsası Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

        Toplantıda, Sivas'ın tarımsal üretim potansiyeli, Kırgızistan ile olası işbirliği alanları, tarım teknolojileri ve ihracat olanakları ele alındı.

        Başkan Karakaya, toplantıda, dost ve kardeş ülke Kırgızistan ile ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Büyükelçi Kazakbaev'i ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirten Karakaya, "Bu ziyaret, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki kardeşlik ve işbirliğinin sahadaki karşılığını güçlendirmesi açısından bizim için çok değerlidir. Sivas, tarım, hayvancılık ve gıda üretimi konusunda önemli bir potansiyele sahiptir. Bu alanlarda Kırgızistan ile karşılıklı ticaret, yatırım ve bilgi paylaşımı fırsatlarını geliştirmeye hazır olduğumuzu özellikle ifade etmek isterim. Nazik ziyaretiniz için teşekkür ediyor, iki ülke arasındaki dostluk ve ekonomik işbirliğinin daha da güçlenmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Büyükelçi Kazakbaev ise Sivas'ın tarımsal potansiyelinden etkilendiğini belirterek, iki ülke arasında somut projelerle ticari ilişkilerin daha da güçlendirilebileceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman hakkı savunacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman hakkı savunacağız
        Türkiye şehitlerine ağlıyor... Kahramanlara veda...
        Türkiye şehitlerine ağlıyor... Kahramanlara veda...
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Anne ve oğlunun sır dolu ölümünde kayıp cep telefonu bulundu!
        Anne ve oğlunun sır dolu ölümünde kayıp cep telefonu bulundu!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        Starbucks'ın ABD'deki çalışanları greve gitti
        Starbucks'ın ABD'deki çalışanları greve gitti
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        19 çocuğa 'nitelikli cinsel istismarda' rekor ceza onandı!
        19 çocuğa 'nitelikli cinsel istismarda' rekor ceza onandı!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Siz bir de içini görün!
        Siz bir de içini görün!
        8 yılda sarmaşıklar ele geçirdi! Polis ekipleri harekete geçti
        8 yılda sarmaşıklar ele geçirdi! Polis ekipleri harekete geçti
        "Savcılığa ifademizi verdik"
        "Savcılığa ifademizi verdik"
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?

        Benzer Haberler

        TIR dorsesinde 18 kaçak göçmen yakalandı
        TIR dorsesinde 18 kaçak göçmen yakalandı
        Sivas'ta tır dorsesinde 18 kaçak göçmen yakalandı, sürücüler tutuklandı
        Sivas'ta tır dorsesinde 18 kaçak göçmen yakalandı, sürücüler tutuklandı
        25 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
        25 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
        Sivas'ta 18 düzensiz göçmen yakalandı
        Sivas'ta 18 düzensiz göçmen yakalandı
        Sivas'ta 33 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Sivas'ta 33 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Uçurumun kıyısındaki sancaktar türbesi, her Cuma ziyaretçilerini ağırlıyor
        Uçurumun kıyısındaki sancaktar türbesi, her Cuma ziyaretçilerini ağırlıyor