Sivas\u2019\u0131n Alt\u0131nyayla il\u00e7esinde bulunan ve tarihte ilk yaz\u0131l\u0131 antla\u015fman\u0131n yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 yer olarak bilinen Hitit kenti Sarissa turizme kazand\u0131r\u0131lacak. 3 bin 500 y\u0131ll\u0131k Hitit kenti Sarissa turizme kazand\u0131r\u0131lacak. Marburg \u00dcniversitesinden Arkeolog Prof. Dr. Andreas M\u00fcller Karpe ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndaki arkeolojik kaz\u0131larla g\u00fcn y\u00fcz\u00fcne \u00e7\u0131kart\u0131lan Sarissa elde edilen bulgular ile tarihe \u0131\u015f\u0131k tutarken, toprak alt\u0131nda kalan gizemleri ile Anadolu\u2019da ke\u015ffedilmeyi bekleyen k\u00fclt\u00fcr miraslar\u0131 aras\u0131nda yer al\u0131yor. D\u00fcnya tarihinde Hititler ile M\u0131s\u0131rl\u0131lar aras\u0131ndaki ilk yaz\u0131l\u0131 anla\u015fman\u0131n yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 yer olarak kabul edilen antik kent, Hititlerin Anadolu\u2019daki en b\u00fcy\u00fck kentlerinden de birisi. Sivas Valisi Salih Ayhan, antik kenti ziyaret ederek, Almanya Marburg \u00dcniversitesi Arkeoloji B\u00f6l\u00fcm\u00fc Ba\u015fkan\u0131 Prof. Dr. Anderas M\u00fcller Karpe\u2019den bilgi ald\u0131. Ayhan, Kayal\u0131p\u0131nar Samuha ve Sarissa antik kentlerinin d\u00fczenlenerek turizme kazand\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131n planland\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti. Vali Ayhan, Milattan \u00d6nce 1400\u2019l\u00fc y\u0131llarda kurulan Sarissa kentinin Hititlerin en \u00f6nemli \u015fehirlerinden birisi oldu\u011funu s\u00f6yleyerek, Samuha olarak bilenen Kayal\u0131p\u0131nar\u2019\u0131 ve Sarissa\u2019y\u0131 \u00e7ok \u00f6nemsiyoruz. Bu b\u00f6lgeleri d\u00fczenlemelerini yap\u0131larak turizme kazand\u0131rmay\u0131 planl\u0131yoruz dedi. \u201cAmac\u0131m\u0131z yabanc\u0131 turistlerin ilgisini b\u00f6lgeye \u00e7ekmek\u201d Kayal\u0131p\u0131nar ve Sarissa b\u00f6lgesini turizme kazand\u0131rmak i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma yapacaklar\u0131n\u0131 ifade eden Vali Ayhan, \u201cBurada bir ya\u015fanm\u0131\u015fl\u0131k var, bir \u015fehir k\u00fclt\u00fcr\u00fc var. 4 bin y\u0131l \u00f6nceki Anadolu tarihini g\u00fcn y\u00fcz\u00fcne \u00e7\u0131karmak istiyoruz. Amac\u0131m\u0131z yabanc\u0131 turistlerin ilgisini b\u00f6lgeye \u00e7ekmek. Bunun i\u00e7in de bir an \u00f6nce \u00e7al\u0131\u015fmalara ba\u015flayaca\u011f\u0131z\u201d dedi.