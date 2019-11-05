Kangal Kaymakamı Erinç Demir görevine başladı

O barınak için ibretlik ceza!

Bugün ne oldu?

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Kangal Kaymakamı Erinç Demir göreve başladı.

Göreve başlayan Demir ziyaretçilerini kabul etmeye devam ediyor. Esnaf Kefalet Kooperatifi yönetimi de Demir’i makamında ziyaret etti STK’larla birlikte çalışacaklarını ve istişare halinde olacaklarını belirten Demir ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip heyete teşekkür etti.

SİVAS 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:33

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