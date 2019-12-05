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Genç kadının karnındaki 30 santimetrelik kist operasyonla alındı

İHA

Sivas'ta genç kadının karın kısmındaki 30 santimetre büyüklüğündeki kist başarılı bir operasyonla alındı.

Genç kadının karnındaki 30 santimetrelik kist operasyonla alındı

Sivas’ta genç kadının karın kısmındaki 30 santimetre büyüklüğündeki kist başarılı bir operasyonla alındı.
Sivas Medicana Hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Bolayır tarafından gerçekleştirilen cerrahi operasyonla bir kadın hastanın karnındaki 30 santimetre çapında ve 3.5 kilogram ağındaki kisti alındı. Kistin büyüklüğü şaşkınlığa neden olurken, incelenmek üzere patoloji laboratuvarına gönderildi. Kistin hastada geçtiğimiz yıl yapılan rutin kontroller sırasında 4.5 santimetre olarak ölçüldüğü ancak hastanın periyodik olarak yaptırması gereken kontrollerini ihmal ettiği için yumurtalık bölgesinde büyüdüğü anlaşıldı. Adet düzensizliği şikayeti ile yeniden hastaneye başvuran hastada yapılan kontrollerde kistin 30 santimetre çapına ulaştığı tespit edilerek operasyon gerçekleştirildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Op. Dr. Özlem Bolayır, yumurtalıklar korunarak kistin alındığını belirterek, “Yaklaşık bir yıl önce hastanemize başvuran hastamızın rutin kontrollerinde 4.5 santimetrelik bir kist tespit edilmişti. Çeşitli nedenlerle kontrollerini yaptıramayan hastamız, adet düzensizliği nedeniyle yeniden hastanemize başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda genç kadının yumurtalığında yaklaşık 30 santimetrelik bir kist olduğu tespit edildi. Kopere adı verilen başarılı operasyonla genç kadındaki kist yumurtalığı korunarak alındı” dedi.

SİVAS

05 Aralık 2019 Perşembe

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