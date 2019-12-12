Kulak çınlaması olanlar dikkat Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op.Dr.Emel Peru Yücel, kulak çınlaması ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op.Dr.Emel Peru Yücel, kulak çınlaması ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Sivas Medicana Hastanesi doktorlarından Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op.Dr.Emel Peru Yücel, tıptaki adı tinnitus olan kulak çınlamasının kişilerin yaşam kalitesini ciddi anlamda düşürebilen bir durum olduğunu ifade ederek, “ Kulak çınlaması nedenleri cızırtı, uğultu, su gürültüsüne benzer sesler duyma şeklinde tarif edilir. Herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda olabilir; telefonda konuşurken, iş yerinde sunum yaparken, hatta sadece sessizce otururken. Başka kimsenin duyamadığı ve görünürde bir kaynağı olmayan bir ses duyarsınız. Başka kişiler tıpatıp aynı sesi duyamasa da, yalnız değilsiniz. Neredeyse kişilerin yüzde 10'u hayatlarının bir döneminde kulak çınlama sorunu ile karşılaşabilmektedir. Kulak çınlaması zaman zaman ya da sürekli olabilmektedir. Sesin tınısı kalın veya çok ince olabilir, tek kulağı ya da her ikisini birden etkileyebilir. Çınlama sürekli olduğunda bu kişiyi çok rahatsız edebilir. Hatta bu rahatsızlık kişilerin normal hayatlarını etkileyecek boyuta kadar çıkabilir” dedi.



Kulak çınlamasının birçok nedeni bulunuyor

Yücel, kulak çınlamasının birçok olası nedeni olduğunu ifade ederek, “Bu nedenler çoğunlukla basit ve iyi huylu nedenler olabildiği gibi daha ciddi sorunlar da olabilir. Sık karşılaşılan nedenler şöyle sıralanabilir; İç kulakta yer alan işitme sinir uçlarındaki hasar, kulak kiri, kulak zarındaki sorunlar, kulak enfeksiyonları, alerjik rinit, sinüzit, kulak bölgesinde travma, orta kulakta sıvı birikmesi, orta kulaktaki kemiklerin eklem yerlerimin sertleşmesi, orta kulakta yer alan kasların kasılması, östaki tüpünün genişlemesi (hamilelik ya da kilo vermeye bağlı olabilmektedir),orta kulaktaki atardamar anomalileri, baş ve boyun bölgesindeki damar genişlemeleri, denge ve işitmeyi sağlayan sinirlerdeki tümör (akustik nörinom), alerji, düşük ya da yüksek tansiyon, baş ve boyun bölgesine gelen darbeler, boyun kireçlenmesi, bazı ilaçlar (romatizma ilaçları, antibiyotikler, aspirin gibi),diyabet, tiroid hastalıkları kulak çınlamasının en sık karşılaşılan nedenlerinden biri; iç kulakta yer alan işitme sinirlerinde meydana gelen hasardır. Bu durum özellikle ilerlemiş yaşta ortaya çıkmaktadır. Günümüzde kulak çınlamasının en sık karşılaşılan bir diğer nedeni de yüksek sestir. Ne yazık ki birçok insan endüstriyel gürültünün, yangın alarmlarının, yüksek sesle müzik dinlemenin ve diğer gürültülerin ne kadar zararlı olduğundan ya habersizdir ya da bu durumu umursamamaktadır. Stereo kulaklıklarla yüksek müzik dinlemek riski daha da arttırmaktadır. Bunların dışında kulak çınlaması beyin tümörü gibi ciddi hastaların belirtisi de olabilmektedir. Bu nedenle kulak çınlaması sorunu yaşıyorsanız doktora başvurmanız önemlidir. Ayrıca her durum için tedavi çok farklıdır. Bu nedenle konusunda uzmanlaşmış bir doktora kontrol olmak ve kulak çınlamasının gerçek nedenini bulmak çok önemlidir” diye konuştu.



“Kahve, kola ve sigaradan uzak durmaya özen gösterin”

Yücel, kulak çınlaması istenmiyorsa kahve, kola ve sigaradan uzak durmaya özen gösterin diyerek, “ Yüksek sesli müziğe maruz kalmaktan uzak durun. Tansiyonunuzu kontrol altında tutun, tuz alımını kısıtlayın. Sinir sistemine uyarıcı etkisi olan kahve, kola ve sigaradan uzak durmaya özen gösterin. Günlük düzenli egzersizler ile kan dolaşımınızı dengede tutun. Yeterince dinlenin ve çok yorulmaktan sakının. Kulak çınlamanız sizin sağır olmanıza ve aklınızı kaybetmenize neden olmaz. Bu sesleri rahatsız edici ama önemsiz bir gerçek olarak kabul edin ve olabildiğince yok saymayı öğrenin. Bu çeşit kontrol ya kişinin kendini tembihlemesiyle ya da maskeleme yöntemiyle başarılabilmektedir. Stres, asabiyet ve gerginlikten uzak durmaya çalışın” şeklinde konuştu.

SİVAS 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:06

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