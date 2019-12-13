87 yaşındaki kayıp şahıs donmuş halde bulundu

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Sivas’ın Hafik ilçesinde 3 gündür kayıp olan 87 yaşındaki şahıs, donmuş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Hafik ilçesi Kızılören köyünde 3 gündür aranan 87 yaşındaki Hasan Elmacı, jandarma ekipleri tarafından yapılan arama çalışmalarında Bakımlı köyü yakınlarında ölü bulundu. Yaşlı adamın cesedi Hafik Hacı Esma Kocacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan incelemede Elmacı’nın hipotermi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

SİVAS 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:07

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