Sivas Belediyespor’da, Bodrum mesaisi TFF 2. Lig’de Sivas’ı temsil eden Sivas Belediyespor, ligin 19. haftasında oynanacak olan Bodrum Belediyesi Bodrumspor maçının hazırlıklarını tam gaz sürdürüyor.

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig kırmızı grup takımlarından Sivas Belediyespor, ligin 19. haftasında sahasında konuk edeceği Bodrum Belediyesi Bodrumspor maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. İdman koşu ile başladı. Ardından ısınma hareketleri yapan yeşilbeyazlılar, 5’e 2 top kapma çalışması yaptı. Pas ve şut çalışması yapan yeşilbeyazlılar antrenmanı çift kale maçla sonlandırdı.

Sivas Belediyespor yarın yapacağı antrenmanla Bodrum Belediyesi Bodrumspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Diğer yandan Sivas Belediyespor ile Bodrum Belediyesi Bodrumspor 19 Ocak Pazar günü Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde karşı karşıya gelecek. 13.00’da başlayacak olan maçı Mersin bölgesi hakemlerinden Oğuzhan Aksu yönetecek.

SİVAS 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:16

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