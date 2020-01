Sivas ve Gebze arasında Kardeş Organize Sanayi Bölgesi protokolü imzalandı Cumhuriyetimizin 100. Yılına Doğru “100 Üretim ve İstihdam Kapısı” projesi kapsamında Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi ile Sivas Organize Sanayi Bölgesi arasında Kardeş Organize Sanayi Bölgesi protokolü imzalandı.

Cumhuriyetimizin 100. Yılına Doğru “100 Üretim ve İstihdam Kapısı” projesi kapsamında Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi ile Sivas Organize Sanayi Bölgesi arasında Kardeş Organize Sanayi Bölgesi protokolü imzalandı.

Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığındaki Sivas heyeti, Kocaeli Gebze Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren, ülke ekonomimize katkılar sunan ve önemli marka değerleri üreten Sivaslı sanayici ve iş insanlarıyla buluştu. Kocaeli Gebze Güzeller OSB'de Sivaslı sanayici iş insanları ve Sivas il protokolünden oluşan heyetin katılımlarıyla Cumhuriyetimizin 100. Yılına Doğru “100 Üretim ve İstihdam Kapısı” projesi kapsamında Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi ile Sivas Organize Sanayi Bölgesi arasında Kardeş Organize Sanayi Bölgesi protokol imza töreni düzenlendi.

Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleşen törene; Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Gebze Güzeller Organize Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan, Bölge Müdürü Edip Saatçioğlu ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

“Cumhuriyetin 100. Yılında Sivas’ı her alanda üreten bir şehir yapmak istiyoruz”

Protokol töreninde konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve beraberindekilere teşekkür ederek, “Kendimizi burada Sivas’ta gibi hissettik. Sivaslıların çok büyük bir beşeri sermayesi, gücü ve potansiyeli var. Ayrıca doğduğu topraklara karşıda çok büyük bir muhabbetleri var. Hem kamu görevinde hem de iş dünyasında büyük bir saygınlıkları var. Sivas’a yatırım ve hayırseverlik yapan, Sivas’a muhabbeti devam eden hemşerilerimize 3 gün boyunca bir ziyaret düzenliyoruz. Çok güzel ve anlamlı bir iş yaptığımızı buradan ifade etmek istiyorum. İlk durağımız burası oldu ve burada gördük ki güzel bir iş yapmışız. Kardeş Organize Sanayi Bölgesi protokolü yaparak eğitim, teknik destek, birliktelik konularında dayanışma yapmış olduk. Sivas’ı Cumhuriyet’in 100. yılında üreten bir şehir yapmak istiyoruz. Sanayi bölgesi Gebze’deki iş insanlarımızı da Sivas’a bekliyor, özellikle yeni oluşturduğumuz Demirağ Organize Sanayi Bölgemize yatırım yapmalarını arzuluyoruz. Buranın hem potansiyelinden, hem işverenlerinden, hem teknik ve eğitim alanlarından faydalanmış olacağız. Protokolümüz, her iki ilimize ve organize sanayi bölgelerimize hayırlı olsun ” dedi.

“Sivas, Çalışkanlığı ile Ön Plana Çıkan Bir İlimiz”

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ise Sivas heyetini misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kocaeli Türkiye’de sanayinin öne çıktığı illerden birisidir. Burada önemli bir tecrübe oluştu. Organize Sanayi Bölgeleri arasındaki kardeş organize sanayi bölgesi protokolü de bu tecrübenin paylaşılması konusunda oldukça önemli bir katkı sağlayacaktır. Kocaeli; Türkiye’nin her bölgesinden insanların huzur içerisinde yaşadığı ülke ekonomisine katkı sağladığı bir kenttir. Sivas da Türkiye’nin her bölgesinden insanların bulunduğu ve çalışkanlıklarıyla ülke ekonomisine katkı sunan illerimizden biridir. Bu anlamda bu ikili ilişki bu kardeş protokolle daha iyi bir noktaya taşınmış olacaktır” ifadelerini kullandı.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de Sivas için el birliği ile hareket ettiklerini ifade ederek, “Ortak akıl ile güç birliği yaparak her anlamda bütüncül bir yönetim refleksi geliştirdik. Sizlerin de sılaya vereceği güç ile Sivas’ın potansiyelini çok iyi değerlendirebiliriz. OSB’lerimizin ortaklaşa gerçekleştireceği hamlelerle önemli bir ivme kazanacağımızı düşünüyorum ” dedi.

Konuşmaların ardından Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Sivas Valisi Salih Ayhan ve protokol üyeleri hayırlı olsun dilekleriyle ‘Kardeş Organize Sanayi Bölgesi Protokolü’nü imzaladılar.

