Gürünlü muhtarlardan anlamlı yardım Gürün Çayboyu ve Pınarönü mahallesi muhtarları Elazığ’a 3 minibüs dolusu yardım malzemesi gönderdi

D100 karayolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Çin'de yaşayan Türk oyuncu anlattı! Şu an bir ilaç bulunsa bile...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gürün Çayboyu ve Pınarönü mahallesi muhtarları Elazığ’a 3 minibüs dolusu yardım malzemesi gönderdi.

Sivas’ın Gürün ilçesi Çayboyu Mahallesi muhtarı Mahmut Göksu ve Pınarönü Mahallesi muhtarı Enver Güzel Elazığ’da ki depremzedelere ulaştırılmak üzere 3 minibüs dolusu giysi ve erzak yardımı topladı. Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi’de muhtarların kampanyasına 1 ton gıda maddesi ile destek verdi. Yardımlar Murat Tecir tarafından deprem bölgesine ulaştırılarak AFAD birimlerine teslim edildi.

SİVAS 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:55

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.