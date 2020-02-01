Gürünlü muhtarlardan anlamlı yardım Gürün Çayboyu ve Pınarönü mahallesi muhtarları Elazığ’a 3 minibüs dolusu yardım malzemesi gönderdi

Gürün Çayboyu ve Pınarönü mahallesi muhtarları Elazığ’a 3 minibüs dolusu yardım malzemesi gönderdi.
Sivas’ın Gürün ilçesi Çayboyu Mahallesi muhtarı Mahmut Göksu ve Pınarönü Mahallesi muhtarı Enver Güzel Elazığ’da ki depremzedelere ulaştırılmak üzere 3 minibüs dolusu giysi ve erzak yardımı topladı. Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi’de muhtarların kampanyasına 1 ton gıda maddesi ile destek verdi. Yardımlar Murat Tecir tarafından deprem bölgesine ulaştırılarak AFAD birimlerine teslim edildi.
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30 Ocak 2020 Perşembe
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