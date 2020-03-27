Sivas girişinde, ateş ölçerli koronavirüs tedbiri

'Ben neden böyle görünüyorum?'



SİVAS, (DHA) SİVAS Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kent girişlerindeki uygulama noktalarında, koronavirüs tedbirleri kapsamında, ateş ölçerle kontrol başlatıldı.

Türkiye'de koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, Koyulhisar ilçesi Sivas Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü karşısında ve Gemerek ilçesinde emniyet ve jandarma birimleri, uygulama başlattı. Uygulama kapsamında temassız ateş ölçerle Sivas yönüne giriş yapan sürücüler ile yolculara ateş ölçümü yapılmaya başlandı. 112 görevlileriyle irtibatlı olarak gerekli tedbirlerin alındığı kontrollerde, uygulama noktasında araçlarda bulunanlardan önce kimlikleri ve ehliyetleri istenip sorgulandıktan sonra ateş ölçümleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca durdurulan araçlardaki kişiler, koronavirüs salgını ve alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendiriliyor. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2020-03-27 16:43:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.