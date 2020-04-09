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Karantina altındaki köy sessizliğe büründü

İHA

Korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alınan Sivas'ın Zara ilçesi Korkut köyünde vatandaşlar, kurallar gereği günlerini evlerinde geçiriyor.

Karantina altındaki köy sessizliğe büründü

Korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alınan Sivas’ın Zara ilçesi Korkut köyünde vatandaşlar, kurallar gereği günlerini evlerinde geçiriyor.
Sivas Valiliği İl Pandemi Kurulu, Korona virüs tedbirleri kapsamında 3 gün önce Zara ilçesi Korkut köyünün karantinaya alınmasını kararlaştırmıştı. Tedbirler kapsamında 3 gündür karantina altında bulunan 750 nüfuslu köyde vatandaşlar evlerine kapanması ile köy sessizliğe büründü. Karantina altındaki köyde evlerinden çıkmakta tedirginlik yaşayan vatandaşlar, evlerinin balkonlarından ve camlarından çevreyi izleyerek zaman geçiriyor.
Köy sakinlerinden Yunus Demirel, köyde çıkan Korona vakalarının kendisini tedirgin ettiğini belirterek, günün belirli kısmını balkondan dışarıyı izleyerek geçirdiğini söyledi. Demirel, “Karantina ve izolasyon hususunda mümkün mertebe söylenen şeylerin tamamını yapmaya çalışıyoruz. Karantina sürecinde zamanımızı evde geçirmeye çalışıyoruz. Gerek kendi sağlığımız için gerek de sağlık çalışanlarının işini kolaylaştırmak için. Mümkün mertebe evde kalmaya çalışıyoruz. Köydeki insanların günün çoğunluğu dışarıda geçer ama biz mümkün mertebe evden çıkmıyoruz. Konum açısından şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Burada çıkıp birkaç saat hava aldıktan sonra yine eve geçiyoruz. Köyümüzde birkaç vatandaşımızda korona çıkması bizi üzdü ve tedirgin ediyor “dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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