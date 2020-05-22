Sivasspor tam kadro çalıştı

DG Sivasspor, bu akşam takım halinde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

DG Sivasspor, 12 Haziran’da yeniden başlaması beklenen Süper Lig için hazırlıklarını sürdürüyor. 9 Mayıs’ta gruplar halinde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde antrenmanlarına başlayan Yiğidolar, bu akşam saat 17.30’da takım halinde ilk çalışmasını yaptı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma ve topla birlikte yapılan koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızıbeyazlılar, son bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

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