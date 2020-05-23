Sivas'ta kısıtlamanın ilk gününde sessizlik (2)

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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<br>SESSİZLİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ<br>Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde boş kalan cadde ve sokaklar havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde Sivas Cumhuriyet Meydanı ve İnönü Bulvarı ile cadde ve sokaklardaki boşluklar dikkat çekti. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI<br>2020-05-23 14:07:27<br>

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