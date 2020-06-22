Sivas'ta, kaçak şahin avına 8 bin lira ceza

Japonlar sonunda bunu da yaptı!

<br>Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde, kaçak olarak şahin avladıkları tespit edilen 2 kişiye, toplam 8 bin liralık para cezası uygulandı. <br>Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Şarkışla'da yaptıkları av koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında, kaçak olarak şahin avlayan 2 kişiyi yakaladı. Bu kişilere toplam 8 bin liralık para cezası kesildi. Ekipler, kaçak avda kullanılan otomobile de el koydu.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Uğur YİĞİT<br>2020-06-22 11:40:14<br>

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