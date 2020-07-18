6 yaşındaki Kartal için iki ambulans helikopter havalandı



Eraydın AYTEKİN-Mert Taha VAROL/SİVAS, (DHA) ERZURUM'dan skolyoz ameliyatı için Ankara'ya sevk edilen Kartal İnan (6) için Sağlık Bakanlığı iki helikopter görevlendirdi. Ambulans helikopter ile önce Sivas'a getirilen Kartal İnan, bekleyen ikinci helikoptere aktarılarak Ankara'ya götürüldü.

Erzurum'da tedavi gören skolyoz hastası olan Kartal İnan'ın Ankara'da yapılacak ameliyatı için Sağlık Bakanlığı ambulans helikopterleri görevlendirdi. Sivas'ta konuşlu olan ambulans helikopter sabah saatlerinde hastayı almak üzere Erzurum'a gitti. Ventilatöre bağlı olan küçük Kartal Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden helikoptere alınarak öğlen saatlerinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisindeki piste getirildi. Burada ise özenli bir şekilde Ankara'dan gelen ve hazır bekleyen bir başka ambulans helikoptere alındı. Gerekli işlemlerin yapılmasının ardından ambulans helikopter Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitmek üzere havalandı.DHA-Sağlık Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN-Mert Taha VAROL

2020-07-18 13:35:32



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