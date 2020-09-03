TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Maçtan puanla ayrılacağız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Maçtan puanla ayrılacağız”

İHA

TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Maçtan puanla ayrılacağız”

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, bu akşam Türkiye ile Macaristan arasında oynanacak olan maçın önemli olduğunu söyleyerek, "Avrupa Lig maçları çok önemli onun için teknik direktörümüz ve bizler de bu maçlara çok önem veriyoruz. Buradan alınacak puanlar bizim için çok değerli puanlar olacaktır. İnşallah da bu puanı alacağız" dedi.
A Milli Takım’ın Macaristan ile Sivas’ta oynayacağı maçı izlemeye gelen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, maç ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Özdemir, "101 yıl önce yani yarın Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ilk adımı burada atıldı. Sağ olsun Sivas Valimiz, Milletvekillerimizi, belediye başkanımız ve çok değerli Sivasspor’umuzun başkanı Mecnun kardeşim bizden geçen yıl bir milli baçın bu güzel stadyuma alınması için oynanması için bizden talepte bulundular. Geçen yıl o kısmet olmadı. Ama şimdi Avrupa liginin ilk maçını oynuyoruz. Aynen Cumhuriyetimizin başlangıcı gibi Avrupa liginin de ilk başlangıç maçını Sivas’ta oynamaya karar verdik. Teknik direktörümüz sayın Şenol Güneş de buna destek verdi. Ona da buradan teşekkür ediyorum ve bu kararı aldık. Gönül ne isterdi. Bununda taraftarlı oynanması. Bu stadyum ful dolu olacaktı ve milli takımımızı destekleyecekti. Yine pandemi dolayısıyla bu maçı maalesef seyircisiz oynayacağız. Ama almış olduğumuz kararın arkasında durduk. İnşallah Milli Takımımıza Sivas’lı uğurlu gelir ve Avrupa Lig’inin ilk maçına galibiyetle başlamış oluruz. Önemli bir maç. Macaristan ciddi bir rakip. Güzel bir maç olacağına inanıyorum. Gönlüm istiyor ki bu maçtan galip ayrılarak Sırbistan’a gidelim. Avrupa Lig maçları çok önemli onun için teknik direktörümüz ve bizler de bu maçlara çok önem veriyoruz. Buradan alınacak puanlar bizim için çok değerli puanlar olacaktır. İnşallah da bu puanı alacağız. Ayrıca bir mutluluğumu da paylaşmak istiyorum. Devletimiz bu güzel stadyumu yaptı. Sivas’ta Sivasspor’umuz 20192020 sezonunda çok başarılı bir sezon geçirdi. Uzun bir müddette liderlikte kaldı. Sonra ligi 4. olarak tamamladı. Ligi 4. olarak tamamlaması nedeniyle Avrupa Lig’ine direk olarak katılıyor. Tüm Sivaslılar burada 3 tane önemli maçı izleyecekler. Türkiye’mizin Avrupa’da ki maçlardan puana çok ihtiyacı var. Sivasspor’dan çok puan almasını istiyoruz. Oynayacağı 6 maçtan ülkemize puanlar kazandıracağına inanıyorum. Bu takımda bu ruh var, bu güç var. Rıza hocamla beraber önemli derecede puan bekliyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Futbolcu ve taraftar sağlığı için bu kararı aldık
YEREL HABERLER TFF Başkanı Nihat Özdemir: Futbolcu ve taraftar ...
TFF Başkanı Özdemir: “Maçları seyircisiz oynama kararını aldık"
YEREL HABERLER TFF Başkanı Özdemir: “Maçları seyircisiz oynama ...
Bakan Kasapoğlu: “Zirveye oynama iddiamızı icraatlarla ispatladık”
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: “Zirveye oynama iddiamızı ...
Fazla yolcu pahalıya patladı Sivas'ın Divriği ilçesinde fazla yolcu taşıdığı tespit edilen minibüse 3 bin 150 lira para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Fazla yolcu pahalıya patladı Sivas'ın Divriği ...
Muharrem İnce'nin Sivas'taki köy ziyaretine karantina engeli
YEREL HABERLER Muharrem İnce'nin Sivas'taki köy ziyaretine karantina ...
Sivas’ta bir köy karantinaya alındı Sivas’ın Yıldızeli İlçesine bağlı Banaz köyü korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
YEREL HABERLER Sivas’ta bir köy karantinaya alındı Sivas’ın ...
Sivas'ın Banaz köyü, karantinaya alındı
YEREL HABERLER Sivas'ın Banaz köyü, karantinaya alındı
Sivasspor yeni sezona hazırlanıyor
YEREL HABERLER Sivasspor yeni sezona hazırlanıyor
Vali Ayhan, mendil satan çocukları ürünlerini alarak sevindirdi
YEREL HABERLER Vali Ayhan, mendil satan çocukları ürünlerini alarak ...
Bakan Yardımcısı Demircan, Sivas’ta incelemelerde bulundu Kültür ver Turizm Bakanı Yardımcısı Misbah Demircan, Sivas kent merkezinde tarihi eserlerde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Demircan, Sivas’ta incelemelerde ...
Cilt yaşlanmasını geciktirmek mümkün Dr. Öğr. Üyesi Umut Zereyak cilt yaşlanması belirtilerini ve cilde nelerin zarar verdiğini anlatarak yaşlanmayı geciktirmenin yöntemleri hakkında bilgiler verdi
YEREL HABERLER Cilt yaşlanmasını geciktirmek mümkün Dr. Öğr. Üyesi ...
Sivasspor, korona testinden geçti
YEREL HABERLER Sivasspor, korona testinden geçti
Vali, çocukların sattığı tüm mendilleri satın aldı Sivas Valisi Salih Ayhan, karşılaştığı kağıt mendil satan çocuklarla bir süre pazarlık yaptıktan sonra ücretini fazlası ile ödeyerek ellerindeki tüm mendilleri satın aldı
YEREL HABERLER Vali, çocukların sattığı tüm mendilleri satın ...
Atatürk'ün Sivas'a gelişi temsili olarak canlandırıldı
YEREL HABERLER Atatürk'ün Sivas'a gelişi temsili olarak ...
Marco Rossi: "Zorlu bir maç bizi bekliyor" Macaristan Milli Takım teknik direktörü Marco Rossi: "Türk milli takımında iyi oyuncular var"
YEREL HABERLER Marco Rossi: "Zorlu bir maç bizi bekliyor" Macaristan ...
Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi: Rakibimizin gücünü biliyoruz
YEREL HABERLER Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi: Rakibimizin ...
A Milli Takım, Macaristan maçına hazır
YEREL HABERLER A Milli Takım, Macaristan maçına hazır
Şenol Güneş: "Hakan Çalhanoğlu marka değeri büyük bir oyuncu" A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Macar kadrosunda iyi oyuncular var"
YEREL HABERLER Şenol Güneş: "Hakan Çalhanoğlu marka değeri büyük bir ...
A Milli Takım, Macaristan maçına hazır (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER A Milli Takım, Macaristan maçına hazır (FOTOĞRAFLAR)
Macaristan Milli Takımı, stadyumu gezdi
YEREL HABERLER Macaristan Milli Takımı, stadyumu gezdi
Şenol Güneş: Kendi sahamızda kazanmak istiyoruz
YEREL HABERLER Şenol Güneş: Kendi sahamızda kazanmak istiyoruz
Atatürk’ün Sivas’a gelişi canlandırıldı Mustafa Kemal Atatürk’ün Sivas’a gelişi 101. yıl dönümünde temsili olarak canlandırıldı
YEREL HABERLER Atatürk’ün Sivas’a gelişi canlandırıldı Mustafa Kemal ...
Macaristan, Türkiye maçına hazır
YEREL HABERLER Macaristan, Türkiye maçına hazır
Macaristan Milli Takımı, Sivas'ta
YEREL HABERLER Macaristan Milli Takımı, Sivas'ta

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X