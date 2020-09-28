Motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada



Uğur YİĞİT/ SİVAS (DHA)SİVAS'ta bir sürücü, kucağına çocuk, arkasına bir kadın alıp, motosikletin arkasındaki eklentiye de 2 çocuk bindirerek trafiğe çıktı. Görenleri korkutan yolculuk, çevredekiler tarafından görüntülendi.

Sivas'ta Gökçebostan Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde trafikte seyir halindeki motosiklet ve eklentisi görenleri tedirgin etti. Kimliği belirsiz sürücü, kucağına bir çocuk, arkasına bir kadın alıp, motosikletin arkasındaki eklentiye de 2 çocuk bindirerek, yolculuk etti. Tehlikeli yolculuk, bu sırada bölgede hareket halindeki bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Niksar Caddesi yönüne dönüş yapan motosiklet, kısa süre sonra gözden kayboldu.

DHA-Genel Türkiye-Sivas Uğur YİĞİT

2020-09-28 17:08:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.