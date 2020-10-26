Bu kedinin tek dostu köpek

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Sivas'ta bir kedi ile köpeğin dostluğu görenlerin içini ısıttı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bir kedi ile köpeğin dostluğu cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde sokakta yerde uzanan köpek ile bir kedinin birbirleriyle oyun oynadığı görüldü. İzleyenlerin içini ısıtan görüntüler sosyal medya paylaşılınca yüzlerce kişi tarafından izlenip beğenildi.

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