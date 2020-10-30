Devlet milletini ‘koruma’ya aldı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; Korona Virüs salgınının başladığı Mart ayından 27 Ekim tarihine kadar olan süreçte Sivas’ta Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında ihtiyaçlılara 153 milyon 803 bin 893 lira ödeme gerçekleştirildiğini açıkladı.

Korona Virüs ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın talimatıyla hayata geçirilen Sosyal Koruma Kalkanıyla Sivas´ta dönemsel ihtiyaç sahiplerinin imdadına yetişildi. Salgın sürecinin devam ettiği Sivas’ta zor durumda kalan vatandaşlar devletin sıcak elini her daim yanında hissetti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı´nca, Sivas’ta Sosyal Destek Programı, Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği ve İşsizlik Ödeneği kapsamında yapılan ödemelerin 27 Ekim tarihi itibariyle son durumu açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Sivas´ta salgının başladığı Mart ayından 27 Ekim tarihine kadar olan sürede 153 milyon 803 bin 893 lira ödeme yapıldı.

Sivas´ta Sosyal Destek Programı çerçevesinde 44 bin 212 kişiye 44 milyon 212 bin lira ödeme gerçekleştirildi. Kısa Çalışma Ödeneği ile 12 bin 592 kişiye 55 milyon 171 bin 574 lira, Nakdi Ücret Desteği ile 6 bin 567 kişiye 17 milyon 799 bin 310 lira ve İşsizlik Ödeneği kapsamında 5 bin 122 kişiye 21 milyon 614 bin 652 lira ödeme yapıldı.

´Biz Bize Yeteriz Türkiyem´ kampanyası kapsamında Sivas’ta 10 bin 308 kişiye 10 milyon 308 bin lira ödendi. Ayrıca normalleşme desteği kapsamında 5 bin 798 kişiye 4 milyon 698 bin 357 lira destek sağlandı. Tüm bu ödemelerin toplamı ise 153 milyon 803 bin 893 liraya ulaştı.

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