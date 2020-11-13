Sivasspor'da 2 futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı

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SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor, 2 futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize bugün kulüp tesisimizde yapılan Kovid-19 PCR testi sonuçlanmış olup, 2 sporcumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımız evde izolasyona alınmış olup, tedavilerine başlanılmıştır" denildi.DHA-Spor Türkiye-Sivas DHA

2020-11-13 21:40:33



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