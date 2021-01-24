Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ne yarıyıl tatili ilgisi

SİVAS, (DHA)TÜRKİYE'nin en genç ve ekonomik kayak merkezlerinden biri olan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde, sömestir tatilinin başlamasıyla yoğunluk yaşandı.
Bu yıl kar yağışının geç gelmesi nedeniyle 18 Ocak'ta sezonu açan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde otel ve bungalov evleri tam doluluk oranına ulaştı. Koronavirüs tedbirleriyle misafirlerine hizmet veren kayak merkezinde yarıyıl tatili nedeniyle rezervasyon yoğunluğu yaşandı. Türkiye genelinde hafta sonu kısıtlamasını eğlenceye dönüştürmek isteyenler kayak merkezindeki otellerde konaklayarak. tesisin kayak pistini kullanabiliyor. DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN
2021-01-24 16:57:10
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