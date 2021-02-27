Ahırda çıkan yangında 18 büyükbaş hayvan telef oldu Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir ahırda meydana gelen yangında 18 büyükbaş hayvan telef oldu

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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir ahırda meydana gelen yangında 18 büyükbaş hayvan telef oldu.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesi, Güzelyurt köyü Saydere Mahallesi'nde Ömer Yayla'ya ait ahırda yangın çıktı. Yangında, 18 büyükbaş hayvan yanarak telef oldu. Yangına hayvanların ısınması için yakılan sobanın devrilmesinin neden olduğu düşünülüyor.

Jandarma ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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