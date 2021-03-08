SCÜ Rektörü Yıldız: “Kadınlar toplum için önemli bir değer” Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” sebebiyle üniversitenin kadın yöneticileri ile bir araya geldi. Rektör Yıldız, yaptığı açılmada kadınların toplum için önemli bir değer olduğunu söyledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SCÜ Rektörü Yıldız: “Kadınlar toplum için önemli bir değer” Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” sebebiyle üniversitenin kadın yöneticileri ile bir araya geldi. Rektör Yıldız, yaptığı açılmada kadınların toplum için önemli bir değer olduğunu söyledi

İHA

SCÜ Rektörü Yıldız: “Kadınlar toplum için önemli bir değer” Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” sebebiyle üniversitenin kadın yöneticileri ile bir araya geldi. Rektör Yıldız, yaptığı açılmada kadınların toplum için önemli bir değer olduğunu söyledi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” sebebiyle üniversitenin kadın yöneticileri ile bir araya geldi. Rektör Yıldız, yaptığı açılmada kadınların toplum için önemli bir değer olduğunu söyledi.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” münasebetiyle Üniversitenin kadın yöneticileri ile bir araya geldi. Senato Toplantı Salonu’nda düzenlenen programa SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünal Kılıç, Genel Sekreter Prof. Dr. Kadir Özköse ile kadın çalışanlar katıldı.
Kadınların toplum için önemli bir değer olduğunu ifade eden Rektör Yıldız, “Tarihten bugüne toplumumuzun temel taşlarını oluşturan kıymetli annelerimiz, eşlerimiz, çocuklarımız, kızlarımız; siz değerli kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüzü kutluyorum. Üniversitemizde yaklaşık yüzde 35 kadın çalışanımız var. Akademisyenlerimizden de aynı şekilde. Biz yöneticilerimizde de ilk dönemden itibaren bir müdürümüz varsa müdür yardımcılarından bir tanesinin kadın olmasını istedik, bunu yapmaya çalıştık. Birçok yerde de bu yapıldı. Son yıllarda bir şey daha dikkatimizi çekiyor. Araştırma görevliliklerinde, yüksek lisans ve doktoralarda hanımlar çok daha fazla müracaat ediyorlar ve sınavları kazananlar da onlar. Kendi fakültelerimizde de biz bunu çokça görüyoruz. İnşallah, bu daha iyi şekilde devam eder. Girişte çok fazla ama araştırma görevlisi yahut yüksek lisansa giren kadınlarımızdan bırakanlar da oluyor. Çeşitli sebepler var evlilik vs. gibi. Bu nedenle devam etmediklerini de görüyoruz” dedi.
"Kadın ve erkek aslında insanlığın birbirinden ayrılmaz iki yarısı"
Programa katılan kadın çalışanlar ise; böyle anlamlı bir günde hatırlandıkları için Rektör Yıldıza teşekkür ettiklerini belirterek, “Bu önemli günler, haftalar belirli konulardaki hassasiyetinizi duyarlılıklarınızı o konuya ait bakış açınızı kaynaşmamız için bize tanınmış özel zamanlar diye göründüğünü, kadın ve erkek aslında insanlığın birbirinden ayrılmaz iki yarısı dolayısıyla kadın ve erkekten ziyade insan olarak bakmamız ve insanı nasıl gördüğümüzü, nasıl değerlendirdiğimizi, insanı nereye koyduğumuzu düşünmemiz gerekiyor. Kadınların çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Öyle bir öğreti ki. Bu dinimizde kadını Allah’ın emaneti olarak gören bir öğreti. Cenneti anaların ayakları altına seren bir öğreti bu etnik köken olarak da ırk olarak da ben sizin hanınızım o da benim hanım diyen bir öğretinin işaret ettiği unsur olmak. Bu bizim gücümüzü, yeterliliğimizi, emeğimizi, cefakarlığımızı simgeliyor.” İfadelerini kullandılar.
Salgın nedeni ile kısa süren programda Rektör, Rektör Yardımcısı ve Genel Sekreter programa katılan kadın yöneticilere hediye verdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kadın ve çocuğa yönelik şiddete karşı güç birliği Sivas Belediyesi ve Sivas Barosu arasında kadın ve çocuğa yönelik şiddetle mücadele kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.
YEREL HABERLER Kadın ve çocuğa yönelik şiddete karşı güç ...
Sivas'ta, Kadınlar Günü'ne karanfilli kutlama
YEREL HABERLER Sivas'ta, Kadınlar Günü'ne karanfilli kutlama
Sivas’ta 8 Mart Kadınlar Günü
YEREL HABERLER Sivas’ta 8 Mart Kadınlar Günü
Sivas'ta, jandarmadan kadın sürücü ve yolculara çiçek
YEREL HABERLER Sivas'ta, jandarmadan kadın sürücü ve yolculara çiçek
Atlar çarpıştı: 1 yaralı Sivas’ın Altınyayla ilçesinde cirit idmanı sırasında iki atın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı, atların çarpışması anı kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Atlar çarpıştı: 1 yaralı Sivas’ın Altınyayla ...
Atletizm de Sivas’ın enleri seçildi
YEREL HABERLER Atletizm de Sivas’ın enleri seçildi
Belediyeden okullara 600 adet atık kutusu Sivas Belediyesi ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında kent merkezinde bulunan okullara 600 adet plastik, cam, kağıt ve atık pil kutusu yerleştirdi
YEREL HABERLER Belediyeden okullara 600 adet atık kutusu Sivas ...
Uyuşturucu etkisinde araç kullanan sürücüye 6 bin lira ceza Sivas’ta uyuşturucu etkisiyle araç kullanan sürücüye 6 bin 909 lira para ceza kesilirken ehliyetine ise 5 yıl süre ile el konuldu
YEREL HABERLER Uyuşturucu etkisinde araç kullanan sürücüye 6 bin ...
Çöpten elektrik üretip 5 milyon lira tasarruf ettiler Sivas Belediyesi ülke ekonomisine ve belediye bütçesine katkı sağlayan ÇöpGazı Elektrik Üretim Tesisi'nde yaklaşık 10 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılanırken, 5 milyon Lira tasarruf elde etti
YEREL HABERLER Çöpten elektrik üretip 5 milyon lira tasarruf ...
Menopoz sonrası dönemdeki kadınlarda görülüyor, dikkat Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nadir Cömert, rahim kanserinin en sık görülen jinekolojik kanser olduğunu ifade ederek sıklıkla menopoz sonrası dönemdeki kadınlarda görüldüğünüm söyledi
YEREL HABERLER Menopoz sonrası dönemdeki kadınlarda görülüyor, ...
157 kişilik istihdamla ülke ekonomisine 2 milyon TL kazandıracak Yapımı devam eden Elbeyli göletinin tamamlanması ile bin 790 dekar tarım arazisi suyla buluşacak, 157 kişilik istihdamla ülke ekonomisine 2 milyon TL katkı sağlanacak.
YEREL HABERLER 157 kişilik istihdamla ülke ekonomisine 2 milyon TL ...
Büşra'nın hedefi, Sivas'ın en iyi erkek kuaförü olmak
YEREL HABERLER Büşra'nın hedefi, Sivas'ın en iyi erkek kuaförü olmak
Biten kısıtlamanın tadını böyle çıkarttılar Sivaslılar, hafta sonu kısıtlamasının sona ermesinin ardından Yıldız Dağı Kayak Merkezinde doyasıya eğlendi
YEREL HABERLER Biten kısıtlamanın tadını böyle ...
Sivasspor 6 maçtır yenilmiyor
YEREL HABERLER Sivasspor 6 maçtır yenilmiyor
Tarla sürerken tesadüfen buldu, esrarengiz taşın incelenmesini istiyor Tarla sürerken tesadüfen bulunan esrarengiz taş normalinden daha ağır, mıknatıs yapışıyor, yüksek ısıda kor halini alıyor, soğuduğunda ise yeniden taşlaşıyor
YEREL HABERLER Tarla sürerken tesadüfen buldu, esrarengiz taşın ...
Yiğidolar ligde 13. kez berabere kaldı
YEREL HABERLER Yiğidolar ligde 13. kez berabere kaldı
Sivasspor’da Max Gradel kırmızı kart gördü!
YEREL HABERLER Sivasspor’da Max Gradel kırmızı kart gördü!
Mustapha Yatabare cezalı duruma düştü
YEREL HABERLER Mustapha Yatabare cezalı duruma düştü
Tyler Boyd Sivasspor’da ilk golünü attı
YEREL HABERLER Tyler Boyd Sivasspor’da ilk golünü attı
Max Gradel gol sayısını 9’a çıkarttı
YEREL HABERLER Max Gradel gol sayısını 9’a çıkarttı
Sivas’ta öğretmenlere ilk yardım eğitimi
YEREL HABERLER Sivas’ta öğretmenlere ilk yardım eğitimi
STSO Başkanı Eken: “Kadınlar baş tacıdır” Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda kadınların baş tacı olduğunu belirterek her zaman yanlarında olduklarını ifade etti
YEREL HABERLER STSO Başkanı Eken: “Kadınlar baş tacıdır” Sivas ...
BBP'li kadınlar kadınların gününü kutladı Sivas’ta Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Kadın Kolları Başkanlığı üyeleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadınlara çiçek dağıttı
YEREL HABERLER BBP'li kadınlar kadınların gününü kutladı Sivas’ta ...
Sivas Belediyespor, Turgutlu maçına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Sivas Belediyespor, Turgutlu maçına hazırlanıyor