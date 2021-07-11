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Lise öğrencileri resim sergisi açtı Sivas Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında resim sergisi açtı.

İHA

Lise öğrencileri resim sergisi açtı Sivas Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında resim sergisi açtı.

Sivas Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında resim sergisi açtı.
Şemsi Sivasi İl Halk Kütüphanesi’nde düzenlenen serginin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, Okul Müdürü Harun Kaya, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Açılış kurdelesini öğrencilerle birlikte kesen Savaşçı ve Karaca, daha sonra sergiyi gezerek öğrencilerin eserleri hakkında Okul Müdürü Harun Kaya ve Resim Öğretmeni Mustafa Beyazkoç'tan bilgi aldı. Beyazkoç, 12. sınıf resim bölümü öğrencilerinin çalışmalarından oluşan sergide 147 eser bulunduğunu söyledi.
Sergide; her bir öğrencinin otoportresinin bulunduğu bölümler ile insan anatomisi çizimleri ve öğrencilerin desen dersleri boyunca canlı cansız modellerden yaptıkları çizimlerden oluşan bölümlerin bulunduğunu belirten Beyazkoç, ayrıca; "1000 Meslek Lisesi Sanatsal Etkinliklerde Buluşuyor" Projesi kapsamında yapılan resimlere de yer verildiğini kaydetti.
Öğrencilerle sohbet ederek çalışmaları hakkında bilgiler alan Milli Eğitim Müdürü Savaşçı; Resim Öğretmeni Beyazkoç ve öğrencileri tebrik ederek çalışmalara katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Savaşçı daha sonra öğrencilere teşekkür belgesi ve çeşitli hediyeler takdim etti. Etkinlik kapsamında öğrenciler tarafından müzik dinletisi de gerçekleştirildi.

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