Sivas’ta Antalya plajlarını aratmayan görüntüler Sivas’ta kavurucu sıcaklarla birlikte serinlemek isteyenler Tödürge gölüne akın etti, ortaya Antalya plajlarını aratmayan görüntüler çıktı

Sivas’ta kavurucu sıcaklarla birlikte serinlemek isteyenler Tödürge gölüne akın etti, ortaya Antalya plajlarını aratmayan görüntüler çıktı.

Sivas’ta hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıktı. Rekor sıcaklıkların yaşandığı Sivas’ta termometreler 40 dereceyi gösterdi. Kavuran sıcaklar son 90 yılda bu günlerde ölçülen en yüksek sıcaklıklar oldu. Serinlemek isteyenler ise Zara ilçesinde bulunan Tödürge gölüne akın etti. Tödürge gölünün kıyısı doldu taştı, ortaya Antalya plajlarını aratmayan görüntüler çıktı. Serinlemek için Tödürge gölünü seçen her yaştan çok sayıda kişi kendilerini gölün serin sularına bırakıp oyunlar oynayarak eğlendi. Sivaslılar, Sivas’ın göllerinin Antalya sahillerini aratmadığını söylediler.

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