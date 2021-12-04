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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yiğidolar ligde 4. kez kazandı

İHA

Yiğidolar ligde 4. kez kazandı

Alanyaspor müsabakasını 10 kazanan DG Sivasspor, bu sezonki dördüncü galibiyetini elde etti.
Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında A Alanyaspor’a konuk oldu. Sahadan 10'lık galibiyetle ayrılan kırmızıbeyazlılar, bu sezon ligde dördüncü kez 3 puan sevinci yaşamış oldu.
Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 4 mağlubiyet ve 7 beraberlik elde etti.
Sivasspor, ligin altıncı haftasında sahasında Yeni Malatyaspor’u deplasmanda 10 yenerken, yedinci haftada sahasında Karagümrük’ü 40 mağlup etmişti. Kırmızıbeyazlılar on dördüncü haftada ise sahasında Hatayspor’u 40 yenmişti.
Kırmızıbeyazlı takım, gelecek hafta sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

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