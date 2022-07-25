Sivasspor, Clinton N’Jie ile ilgileniyor

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DG Sivasspor, Dinamo Moskova’dan ayrılan 28 yaşındaki Kamerunlu sağ kanat Clinton N’Jie ile temasa geçti.

Sivasspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yiğidolar, Dinamo Moskova’dan ayrılan 28 yaşındaki Kamerunlu sağ kanat Clinton N’Jie’i renklerine bağlamak istiyor.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın istediği oyuncular arasında yer alan N’Jie ile ilk görüşme gerçekleştirildi. Kırmızıbeyazlılar, tecrübeli oyuncuyu lig başlamadan kadrosuna katmanın peşinde.

N’jie; Lyon, Tottenham, Marseille, ve Dinamo Moscow gibi takımlarda oynadı. Kariyerinde 213 maça çıkan Clinton, 30 defa da gol attı. Kamerun A Milli Takımı'nda ise 29 karşılaşmada ter döken başarılı oyuncu, 10 kez fileleri sarstı.

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