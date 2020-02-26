DHA

Kent merkezine 147, Gürün ilçesine ise 10 kilometre uzaklıkta bulunan Gökpınar Gölü, her mevsim ayrı güzelliği ile ön plana çıkıyor.

DHA'nın haberine göre berrak suyu ve manzarasıyla büyük ilgi çeken Gökpınar, doğa fotoğrafçılarının da en çok ziyaret ettiği yerler arasında.

Dipten kaynaklarla beslenen ve derinliği yaklaşık 18 metreyi bulan Gökpınar'da dalgıçlar yılın çeşitli dönemlerinde sıklıkla dalış yapıyor.

Turkuaz zemin rengi ile dikkat çeken göl, bahar ve yaz aylarında ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Yaz aylarında yaşanan hareketliliğe karşın, kışın ulaşımın daha zor olduğu göl, genellikle hafta sonu ziyaretçi ağırlıyor.

Kar yağışının başlamasıyla birlikte çevresi beyaz örtü ile kaplanan Gökpınar, tam şiddetli soğuklara karşın yüzeyinin hiç donmamasıyla da benzerlerinden ayrılıyor.

Kent genelinde hemen hemen her kış sezonunda aralarında kentin en büyük göllerinden Tödürge ve Hafik de dahil irili ufaklı tüm göl ve göletlerin yüzeyi buzla kaplanırken, aynı soğuklara maruz kalmasına karşın Gökpınar'da bu durum gözlenmiyor. Bunun nedeninin ise özellikle gölü besleyen suların, zeminden kaynıyor olmasının etkili olduğu düşünülüyor.

'EKSİ 23'TE BİLE DONMADI'

Gölde bulunan sosyal tesis çalışanı Bayram Maraşlı, gölün genellikle yazın ziyaret edildiğini ama kışın da ayrı bir güzelliği bulunduğunu belirterek, "İnsanlarımız burayı kışında görsün. Ailecek gelinip gezilecek ve görülebilecek bir yer. Su tabandan kaynıyor. Gökyüzü rengini alıyor. Gölün derinliği 18 metre. Yalnız suyun temizliği nedeniyle görünmüyor. Burada sıcaklık geçen sene eksi 23'e kadar düştü. Ama burası hiçbir şekilde donmuyor. Sivas'taki göllerin neredeyse tamamı donuyor ama burası asla donmuyor" dedi.

Gölün bekçiliğini yapan Afgan Nesir Ahmet ise "Burayı çok seviyorum. Çok güzel ve harika bir yer. Müşteriler geliyorlar. Herkes buraya gelince memnun kalıp gidiyorlar" diye konuştu.