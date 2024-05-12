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        Haberler Gündem Güncel Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 5 yaralı

        Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 5 yaralı

        Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde otomobil şarampole devrildi. Kazada 1'i çocuk 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 11:49 Güncelleme: 12.05.2024 - 11:59
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        Şarampole devrildi: 2 ölü, 5 yaralı
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        Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde M.A. (44) yönetimindeki 50 DF 318 plakalı otomobil, Tat köyü yakınlarında şarampole devrildi.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan Ş.A. (68), A.H.A. (4), H.H.A. (8), S.A. (10), V.A. (32) ile Ş.A. (67) yaralandı.

        Yaralılardan Ş.A. kaldırıldığı Numune Hastanesi'nde, S.A. ise Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kentteki hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan H.H.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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