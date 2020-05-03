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Sivas'ta son 3 günde koronavirüs vakası görülmedi

Sivas'ta son 3 gün içerisinde yeni tip koronavirüs vakası görülmedi.

koronavirüs
DHA

Sivas Valiliği'nden sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kentte son 3 günde koronavirüs vakasına rastlanılmadığı belirtilerek, "Halkımızın çoğunluğu tedbirlere uymakta. Son 3 gün içerisinde vaka olmaması da bunun en somut göstergesi. Normalleşme için sunduğunuz katkılardan dolayı tüm Sivas halkına teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda 'Sivas ellerinde sazım çalınır' türküsün eşliğinde kentin boş sokaklarında çekilen görüntülerin yer aldığı video klibe yer verildi. Klip, kısa sürede büyük beğeni topladı.

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