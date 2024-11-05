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        Haberler Gündem 3. Sayfa 18 yaşındaki ehliyetsiz sürücü çarptı! Engelli oğlunu gezdirirken hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        18 yaşındaki ehliyetsiz sürücü çarptı! Engelli oğlunu gezdirirken hayatını kaybetti

        Aksaray'da yürek yakan bir kaza meydana geldi. Kentte ehliyetsiz olduğu öğrenilen 18 yaşındaki sürücü Doğan Çelik'in kullandığı aracın çarptığı otomobil sürücüsü Fadimana Özkan hayatını kaybetti. Özkan'ın engelli olan oğlunu gezdirirken facianın yaşandığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 10:18 Güncelleme: 05.11.2024 - 10:18
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        Engelli oğlunu gezdirirken hayatını kaybetti!
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        Aksaray'da iki otomobilin çarpıştığı, 1 kişinin öldüğü kazada kendisi de yaralanan ehliyetsiz sürücü Doğan Çelik'in (18), ifadesi ortaya çıktı.

        DHA'nın haberine göre Çelik, ifadesinde, "Ana yola çıkan aracı gördüm. Hemen frene bastım, durduramayınca da çarptım"' dedi.

        KAVŞAKTA FACİA YAŞANDI

        Kaza, 25 Ekim'de saat 17.30 sıralarında Ortaköy ilçesi Ahmetli köyü kavşağında meydana geldi. Doğan Çelik yönetimindeki otomobil, kavşakta Fadimana Özkan'ın (49) kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler Doğan Çelik ve Fadimana Özkan ile oğlu Abdulsamet Özkan yaralandı.

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        OĞLUNU GEZDİRİRKEN HAYATINI KAYBETTİ

        Güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılıp, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Fadimana Özkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı, oğlu Abdulsamet Özkan ise tedavisinin ardından taburcu oldu. Kazada ölen Özkan'ın, bedensel engelli oğlu Abdulsamet Özkan'ı gezdirmek için çıktığı öğrenildi.

        PARA CEZASI

        Kazada ayağında kırıklar oluşan diğer sürücü Doğan Çelik'in ehliyetsiz olduğu ve aracın da çalıştığı iş yerinin sahibine ait olduğu belirlendi. Çelik ifadesinde, "Ana yola çıkan aracı gördüm. Hemen frene bastım, durduramayınca da çarptım" dedi.

        Ailesinin isteği üzerine Doğan Çelik, tedavisine sevk edildiği Kahramanmaraş'ta bir hastanede devam edecek. Tedavisinin ardından da Çelik'in gözaltına alınıp adliyeye çıkarılacağı belirtildi. Çelik hakkında, ayrıca, 'Ehliyetsiz araç kullanmak' suçundan 12 bin 977 TL, araç sahibine ise 'Ehliyetsiz kişiye araç kullandırmak' suçundan aynı miktarda idari para cezası uygulandığı bildirildi.

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        #haberler
        #Aksaray
        #Son dakika haberler
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