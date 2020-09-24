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HaberlerYaşamSivaslılar ikiye bölündü... Dünyaca ünlü isme benzetiliyor - Haberler
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Sivaslı kangal çobanı Dan Bilzerian'a benzerliği ile dikkat çekiyor

Dünyaca ünlü Dan Bilzerian'a benzediği söylenen ve Sivaslıları ikiye bölen Mehmet Taytan, ünlü isimle tanışmak istiyor...

Sivaslı Kangal çobanı
İHA

37 yaşındaki Sivaslı Mehmet Taytan, sosyal medya fenomeni Dan Bilzerian'a olan benzerliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

İHA'nın haberine göre kangal köpeği yetiştiriciliği ve çobanlığıyla uğraşan Taytan'ı sosyal medya da paylaştığı fotoğraflarla arkadaşları Bilzerian'a benzetti.

Sivaslı vatandaşlar ise ikiye bölündü. Kimisi Mehmet Taytan'ı ünlü isim Dan Bilzerian'a benzetirken kimisi ise benzerliğin olmadığını söyledi.

Öte yandan sokakta Taytan'ı gören ve Bilzerian'a benzeten gençler ise fotoğraf çekinmeyi unutmadı. Mehmet Taytan, Dan Bilzerian'ı Sivas'a davet ederek, kendisiyle tanışmak istediğini ve kendisine kangal köpeği hediye etmek istediğini ifade etti.

Mehmet Taytan, her insanın çift olarak dünyaya geldiğini belirterek "Beni sosyal medyada ünlü birine benzetiyorlar. Bence yanaklarım ve gözlerim benziyor. Saçlarım biraz daha uzun olsa aynıyız. Bir de kasımın olması gerekir. İnsanlar çift dünyaya gelmiş. Benzememiz normal yani. Sosyal medyada fotoğraflardan benzetenler var. Tepkileri güzel. Fotoğraf çekinmek isteyenler de var. Fotoğrafların altına benziyorsun diye yorum yapıyorlar. Kendisiyle tanışmak istiyorum. Buraya kangal çiftliğine gelsin istiyorum. Ben ona yavru kangal hediye etmek istiyorum" dedi.

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