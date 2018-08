Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un yeni sezon öncesi ortaya koyduğu 20 bin kombine hedefine bir destek de Teknik Direktör Tamer Tuna'dan geldi. Başarılı teknik adam 58 adet kombine alarak örnek bir davranış sergiledi.

Kırmızı-beyazlı ekibin 4 Eylül Stadyumu'nda yaptığı antrenman öncesi konuşan As Başkan Faruk Taşseten, 2018-2019 sezonu için başlatılan 20 bin kombine hedefi dahilinde Teknik Direktör Tamer Tuna'nın 58 tane kombine alarak bu hedefe destek verdiğini belirterek, "Kendisine hem Passolig kartını takdim edeceğim hem de almış olduğu kombineyle ilgili sözleşmesini vereceğim. Bu duyarlılığı bütün esnaflarımızdan, tüccarlarımızdan, sivil toplum örgütlerimizden bekliyoruz. Bu sezon 20 bin kombineye ulaşacağımıza inanıyorum. Geçtiğimiz sezonu 10 bin kombine ile kapatmıştık bu sezon 20 bin kombineye ulaşacağız" dedi.



"HER TARAFTARIN KOMBİNESİ OLMALI"



Teknik Direktör Tamer Tuna ise Sivaslıların hem il hem de il dışında kalabalık bir nüfusa sahip olduğuna dikkat çekerek, "Demir Grup Sivasspor'da bu gücün en önemli markalarından bir tanesi. Sivasspor'a destek için her Sivaslı ailenin kesinlikle bir kombine kartının olmasını ve duvarlarında ömür boyu saklayacağı bir kombinesinin olmasını istiyoruz. Başarılı bir takımları var ve çok iyi yönetiliyor. Takımımız Sivas şehrini de çok iyi bir şekilde temsil etmekte. Taraftarlarımızın takımı kazansa da, yenilse de o hissiyatı yaşaması için her Sivaslı ailenin bir kombine kart sahibi olmasını dileyen bireyim. İnşallah bunu kendi naçizane desteğimizle onların harekete geçirmelerini sağlayabiliriz" diye konuştu.

Konuşmalarının ardından Tamer Tuna, Passolig kartı ile poz verdi.

