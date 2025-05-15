Siyah Kalp 32. bölüm canlı izle ekranı! Siyah Kalp'in yeni bölümünde neler yaşanacak?
Show TV'nin sevilen dizisi Siyah Kalp, 15 Mayıs Perşembe akşamı 32. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği dizinin yeni bölümünde, Sevilay bir taraftan Nuh için endişelenirken bir taraftan da üzüntüsünü saklayıp onun yanında dik durmaya çalışır. Nuh'un zamanı ise gittikçe daralmaktadır. Dizinin yeni bölümünü Show TV canlı yayın ekranı üzerinden full HD, donmadan, kesintisiz takip edebilirsiniz. İşte, Show TV canlı yayın linki ile Siyah Kalp 32. yeni bölüm izle...
Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Siyah Kalp, bu akşam yeni bölümüyle ekrana geliyor. Senaryosunu Yıldız Tunç’un kaleme aldığı dizinin yeni bölüm özeti ve kareleri paylaşıldı. Tims&B Productions imzalı dizinin 32. bölümünde, izleyicileri ekrana kilitleyecek gelişmeler yaşanacak. Peki, Siyah Kalp’in yeni bölümünde neler olacak? İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Siyah Kalp 32. yeni bölüm izle...
SİYAH KALP’İN 32. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Sumru, Halil’in iftiralarına dayanamayarak Nihayet’in getirdiği silahı ateşlemiştir.
Sumru hemen emniyete gidip teslim olmaya karar verir.
Sumru ve Nihayet’in durumundan haberdar olan aile hemen harekete geçer.
Fakat Sumru’nun evlatlarına ve Tahsin’e olan kırgınlığı devam etmektedir.
Peri’nin Kapadokya’ya gelişinden rahatsız olan Melek onun asıl niyetini anlamaya çalışır.
Peri ise Cihan’a yakın olmanın yollarını arar.
Sevilay bir taraftan Nuh için endişelenirken bir taraftan da üzüntüsünü saklayıp onun yanında dik durmaya çalışır.
Nuh’un zamanı ise gittikçe daralmaktadır.
SİYAH KALP YENİ BÖLÜM CANLI İZLE
Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Siyah Kalp dizisinin 32. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.