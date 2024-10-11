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        Haberler Bilgi Magazin SİYAH KALP 5. BÖLÜM İZLE! Show TV ile Siyah Kalp son bölüm full HD izle tek parça ve kesintisiz

        Siyah Kalp 5. bölüm izle! Show TV ile Siyah Kalp son bölüm izle full HD ve tek parça

        Show TV'nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Siyah Kalp, Perşembe akşamları izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde Burak Tozkoparan, Hafsanur Sancaktutan ve Aras Aydın'ın yer aldığı dizi 10 Ekim Perşembe akşamı 5. bölümüyle ekranlara geldi. Tims&B Productions imzalı yapımın yeni bölümünde tansiyon bir kez daha yükseldi. Dizinin son bölümünü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Siyah Kalp 5. bölüm izle ekranı erişime açıldı. İşte, Show TV ile Siyah Kalp son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2024 - 08:13 Güncelleme: 11.10.2024 - 08:13
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        Show TV’nin sevilen dizisi Siyah Kalp, 10 Ekim Perşembe akşamı 5. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen seyirciler Siyah Kalp 5. bölüm izle ekranı için araştırmalara başladı. Burak Tozkoparan, Hafsanur Sancaktutan, Aras Aydın, Ece Uslu gibi isimleri buluşturan yapım, sürükleyici bir aile dramı sunuyor. İşte, Show TV ile Siyah Kalp son bölüm full izle HD ve tek parça...

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        SİYAH KALP 5. BÖLÜM İZLE

        Show TV ekranlarının sevilen dizisi Siyah Kalp 5. bölümü ile 10 Ekim Perşembe akşamı izleyicilerle buluştu.

        Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizinin son bölümünü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

        SİYAH KALP 5. BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        SİYAH KALP’İN 5. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Karşılarında Nihayet’i gören Melek ve Nuh şaşkınlıklarını gizleyemezler. Sumru da olacakları uzaktan izlemektedir.

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        Sevilay’ın Hikmet için, Cihan ile evlenmeyi kabul etmesiyle konakta nikah hazırlıkları başlar.

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        Ailesini düştükleri zor durumdan kurtarmaya çalışan Cihan, farklı yollar arar. Fakat karşılaştığı tek şey babasının ısrarıdır.

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        Cihan ile evlenmek istemeyen Sevilay zor durumdadır. Buna rağmen duygularının arkasında durmaya çalışırken yeni dostlukların da temelini atacaktır.

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        İkizler düştükleri durumlara karşı her ne kadar güçlü dursalar da sevgi açlığı onları daha nice hayal kırıklığına itecektir.

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        SİYAH KALP KONUSU

        Genç yaşta ikizlerini terk eden Sumru (Ece Uslu), varlıklı iş adamı Samet (Burak Sergen) ile evlenir. Yıllar sonra ikizler Nuh (Aras Aydın) ve Melek (Hafsanur Sancaktutan), annelerinin kim olduğunu öğrenip Kapadokya'ya gelirler.

        Geldikleri ihtişamlı konakta Nuh, Sevilay (Leyla Tanlar) ile karşılaşır. Melek'in yolu ise Samet'in ilk evliliğinden olan oğlu Cihan (Burak Tozkoparan) ile kesişir.

        Sumru, çocuklarını ailesinden saklamaya ve uzak tutmaya çalışsa da, Melek ve Nuh aileye ve Cihan ile Sevilay'ın kalbine sızmayı başaracaktır.

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        SİYAH KALP OYUNCU KADROSU

        Yönetmenliğini Ali Balcı'nın, senaryosunu ise Yıldız Tunç'un üstlendiği Siyah Kalp'in kadrosunda;

        Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

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