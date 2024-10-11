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        Haberler Gündem 3. Sayfa Magandalar sürücüyü darp etti! Kalp krizi geçiren hastayı taşıyan ambulansın önünü kestiler! | Son dakika haberleri

        Magandalar sürücüyü darp etti! Kalp krizi geçiren hastayı taşıyan ambulansın önünü kestiler!

        Trafik magandaları bu kez sağlık çalışanlarını hedef aldı. Bursa'da yaşanan olayda kalp krizi geçiren hastayı taşıyan ambulansın önü, baba-oğul olan saldırganlarca kesildi. Dehşet anlarında sürücü Muhammed Ali Karasulu'yu darp eden saldırganlar kısa süre sonra yakalandı. Olaydan sonra yaralı halde ambulansı kullanan sürücünün ise dil kıkırdağının kırıldığı belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 12:43 Güncelleme: 11.10.2024 - 12:43
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        Kalp krizi geçiren hastayı taşıyan ambulansın önünü kestiler!
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        Bursa'da, kalp krizi geçiren hastayı taşıyan ambulansın önünü kesen tekstilci S.Y. (53) ile oğlu M.Y. (22), yol verme meselesinden sürücü Muhammed Ali Karasulu'yu (26) darp etti.

        DHA'nın haberine göre dil kıkırdağı kırılıp, dudağı patlayan sürücü Karasulu'ya 7 gün iş göremez raporu verilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        AMBULANSIN ÖNÜNÜ KESTİLER

        Olay, dün saat 20.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda meydana geldi. Kalp krizi geçiren 80 yaşındaki N.G. isimli kadın hastanın Gemlik Devlet Hastanesi'nden Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği ambulans, emniyet şeridinde ilerlediği sırada arkadan gelen otomobilin sürücüsü selektör yapıp, korna çalarak yol istedi.

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        Paramedik ambulans sürücüsü Muhammed Ali Karasulu, otomobile yol verdi. İddiaya göre, otomobilde bulunan tekstil firması sahibi S.Y. ile oğlu M.Y., Karasulu'ya ambulansın içinde hasta olmadığını ve boşuna siren çaldığını söyleyerek tepki gösterdi. Baba ve oğlu otomobille ambulansın önünü kesti. Karasulu, baba ile oğluna kalp krizi geçiren bir hastayı taşıdığını söyledi. Taraflar arasında tartışma çıktı, iddiaya göre otomobilden inen S.Y. ile oğlu M.Y., sürücüyü darp edip, olay yerinden uzaklaştı.

        YARALI HALDE AMBULANSI KULLANDI

        Hastayı yetiştirmek için yaralı halde ambulansı kullanarak, Bursa Şehir Hastanesi'ne giden Karasulu'nun dil kıkırdağının kırıldığı, dudağının darbeye bağlı olarak yarıldığı ve çene kemiğinde travma olduğu tespit edildi. İlk müdahalesi yapılan Karasulu'ya 7 gün iş göremez raporu verilirken, şikayet sonrası iş insanı S.Y. ile oğlu M.Y. gözaltına alındı.

        ACİL HEMŞİRESİ EŞİ KONUŞTU

        Darp edilen Muhammed Ali Karasulu'nun, Gemlik Devlet Hastanesi'nde Acil Servis Hemşiresi olarak görev yapan eşi Cahide Karasulu (26), olay anını telefonda konuştuğu DHA muhabirine anlattı. Cahide Karasulu, trafik yoğun olduğu için eşinin ambulansla emniyet şeridinde ilerlediği sırada, önünü kesen otomobildeki baba ve oğlu tarafından darp edildiğini, S.Y.'nin eşinin boğazını sıkıp, yumruk attığını, oğlu M.Y.'nin de arkadan yumruk attığını söyledi. Cahide Karasulu, dudağına 10 dikiş atılan eşinin, 7 gün olan iş göremez raporunun darbe bağlı travma nedeniyle uzatılacağını belirtti. Olayla ilgili soruşturma sürerken, ambulans sürücüsü Muhammed Ali Karasulu'nun yaralı halde hastaneye yetiştirdiği 80 yaşındaki kadın hastanın, acil anjiyoya alındığı ve hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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