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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gürültü katliamı yapmıştı! 5 kişiyi öldürmüştü! Son sözü soruldu | SON HABERLER | Son dakika haberleri

        Gürültü katliamı yapmıştı! 5 kişiyi öldürmüştü! Son sözü soruldu!

        Başkent'te, komşusunun çocuklarının yaptığı gürültüye sinirlenerek 2'si çocuk, 5 kişiyi pompalı tüfekle öldüren 73 yaşındaki Tahsin Ünsür, 'Çocuğu kasten öldürmek', 'Kadına karşı kasten öldürmek' ve 'Kasten öldürmek' suçlamalarıyla karar duruşmasına çıkarıldı. Ünsür'e, son sözü soruldu...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 11:48 Güncelleme: 11.10.2024 - 12:54
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        Gürültü katliamı yapmıştı! 5 kişiyi öldürmüştü! Son sözü soruldu!
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        Ankara'nın Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Kader Apartmanı'nda, geçen yıl 22 Kasım'da meydana gelen olayda; Tahsin Ünsür (73), çocukları gürültü yaptığı gerekçesiyle uyardığı üst kat komşusuyla tartıştı.

        AV TÜFEĞİYLE 2'Sİ ÇOCUK 5 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

        Hamdi Turgut, 41 yaşındaydı.
        Hamdi Turgut, 41 yaşındaydı.

        DHA'da yer alan habere göre Ünsür, evinde bulunan av tüfeği ile üst kata çıkarak Hamdi Turgut (41) ile annesi Behiye Turgut (71), eşi Sunay Turgut (40), oğlu Mustafa Turgut (13) ve kızı Ceyda Turgut'a (11) ateş etti. 5 kişi hayatını kaybetti, ailenin otizmli oğlu E.T. (5), saldırıdan yara almadan kurtuldu. Gözaltına alınan Tahsin Ünsür, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        TÜFEK VE 15 FİŞEKLE AİLE KATLİAMI YAPMIŞ

        Mustafa Turgut, 13 yaşındaydı.
        Mustafa Turgut, 13 yaşındaydı.

        Ünsür hakkında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mustafa Turgut (13) ve Ceyda Turgut'un (10) otizmli kardeşleriyle evde oyun oynadıkları sırada gürültü yapmalarından dolayı sanık Ünsür'ün rahatsızlık duyduğu aktarıldı. 22 Kasım 2023'te saat 23.45 sıralarında üst kattan ses gelmesi nedeniyle sanık Ünsür'ün yanına tüfek ve 14-15 fişek alarak komşularının kapısına gidip, içeri girdiği ve aile bireylerine ateş açtığı kaydedildi.

        5 KEZ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

        Ceyda Turgut, 10 yaşındaydı. Katliam sırasında balkona çıkıp yardım istemişti.
        Ceyda Turgut, 10 yaşındaydı. Katliam sırasında balkona çıkıp yardım istemişti.

        Sanık Ünsür hakkında, 'Kasten öldürme', 'Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' ve 'Kadına karşı kasten öldürme' suçlarından 5 maktul için ayrı ayrı müebbet hapis cezası istendi.

        HAKİM SON SÖZÜNÜ SORDU

        Ankara Batı 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Tahsin Ünsür ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme başkanı, tutuklu sanık Ünsür'e son sözünü sordu.

        "TAKDİR MAHKEMENİNDİR"

        Ünsür, "Takdir mahkemenindir" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Tahsin Ünsür'ün, Mustafa Turgut ve Ceyda Turgut'a yönelik 'Çocuğu kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

        Sunay Turgut ve Behiye Turgut'a yönelik, 'Kadına karşı kasten öldürmek' suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ayrıca Hamdi Turgut'a yönelik, 'Kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına hükmedildi. Ünsür, toplamda 4'ü ağırlaştırılmış olmak üzere 5 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Komşu katliamında 11 yaşındaki Ceyda vahşeti bağırmış! "Babamı, kardeşimi öldürdü, sıra bizde!"
        Komşu katliamında 11 yaşındaki Ceyda vahşeti bağırmış! "Babamı, kardeşimi öldürdü, sıra bizde!" Haberi Görüntüle
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