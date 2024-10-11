En az 10 kişi hayatını kaybetti! Florida'da Milton Kasırgası sonrası çalışmalar sürüyor
ABD'nin Florida eyaletinde Kategori 3 seviyesinde karaya vuran Milton Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi. 3 milyonu aşkın kişinin elektriksiz kaldığı bölgede, acil durum ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları sürüyor
ABD'nin Florida eyaletindeki Siesta Key bölgesinde 3 kategorisiyle karaya vuran Milton Kasırgası'nda en az 10 kişi hayatını kaybetti, 3 milyonu aşkın kişi elektriksiz kaldı.
ABD'nin Florida eyaletinde kategori 3 seviyesinde karaya ulaşan Milton Kasırgası'nda can kaybı arttı.
ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Milton Kasırgası nedeniyle en az 10 kişinin öldüğünü ve bu ölümlerin hortumlardan kaynaklandığını bildirdi.
Milton Kasırgası'nın Florida'nın Sarasota bölgesine vurmasının ardından, eyaletin acil durum ekipleri arama kurtarma çalışmaları için bölgeye sevk edildi.
Milton'ın şiddetinin, karaya vurmasından birkaç saat sonra kademeli şekilde azarak 1. kategoriye kadar indiği kaydedildi.
"EN KÖTÜ DURUM SENARYOSUNDAN KAÇINILDI"
Florida Valisi Ron DeSantis, eyaletin "en kötü durum senaryosundan" kaçındığını belirtti ancak hasarın hala önemli olduğunu vurguladı.
DeSantis, Milton'ın karaya çıktığı gün Florida genelinde 19 hortumun teyit edildiğini belirtti.
Ulusal Hava Servisi, gün boyunca eyaletin orta ve doğu kesimlerinde yaklaşık 45 hortum rapor edildiğini açıkladı.
Milton Kasırgası'nın milyarlarca dolarlık hasara neden olması bekleniyor.
BIDEN: HER TÜRLÜ DESTEĞİ GÖNDERMEYE ÇALIŞIYORUZ
ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da Helene ve Milton kasırgalarının vurduğu bölgelerle ilgili aldığı brifingden sonra basın mensuplarına bir açıklama yaptı.
Federal yönetim olarak kasırgaların vurduğu bölgelere her türlü desteği göndermeye çalıştıklarını ve eyalet yönetimleriyle koordinasyon halinde çaba gösterdiklerini belirten Biden, mevcut durumda afet bölgelerinin toparlanması için ilave bütçenin gerekeceğini söyledi.
Seçim bölgelerindeki çalışmalara katılan Kongre üyelerine çağrıda bulunan Biden, "Bence Kongre geri dönmeli ve acil ihtiyaçlar konusuna hızlı şekilde eğilmeli. Seçimlerden sonra da aynı şekilde gelip çalışmalılar." şeklinde konuştu.
Afet bölgelerinde toparlanmanın ilave milyarlarca dolar bütçe anlamına geldiğini vurgulayan Biden, söz konusu bütçenin hem afetzedelerin ihtiyaçları için hem de bu bölgelerdeki yeniden inşa çalışmaları için gerekli olacağını söyledi.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.