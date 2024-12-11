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        Haberler Televizyon 'Siyah Kalp'ten yeni tanıtım

        'Siyah Kalp'ten yeni tanıtım

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Siyah Kalp'in yeni bölümünden üçüncü tanıtım yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 14:10 Güncelleme: 11.12.2024 - 14:10
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        'Siyah Kalp'ten yeni tanıtım
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        SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi ‘Siyah Kalp’in merakla beklenen yeni bölümünden üçüncü tanıtım yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Melek’in tutuklanmasının ardından Nuh ve Tahsin ona destek olup yanında olurken iki kardeşin sarılması duygu dolu anlar yaşatıyor. Tahsin, Nuh’a Melek’i hapishaneden kurtaracağının garantisini verirken yeni bölümde neler yaşanacağı merak konusu oluyor.

        'SİYAH KALP’İN 13. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

        Melek, Cihan’ı kanlar içinde yerde gördüğü an geri dönülemez bir yolda olduğunu idrak eder. Şansalanlar, Cihan’ın vurulmasıyla neye uğradıklarını şaşırırlar. Sevilay, Cihan’ın ona ve etrafındakilere olan tutumuna rağmen perişan olur. Nuh, her şeyden habersizken Tahsin, Melek’in yanındadır. Melek, her ne kadar yolun bittiğini düşünüp kahrolsa da Tahsin onu yalnız bırakmayacaktır. Şansalanlar, Cihan’ın durumu yüzünden çalkalanırken Sumru bir kez daha onlarla karşı karşıya gelir. Kendi evlatlarından duyduğu lafları kaldıramayan Sumru, yeni hayatında yalnız olduğunu bir kez daha anlayacaktır.

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        Yönetmenliğini Ali Balcı’nın, senaristliğini; Yıldız Tunç’un üstlendiği 'Siyah Kalp’in kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Cığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

        'Siyah Kalp', yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

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