Siz de temizlik yaparak rahatlayanlardan mısınız? Bunun altında psikolojik bir sebep yatıyor olabilir!
Bir evin düzeni ve temizliği, sadece görsel bir memnuniyet sağlamakla kalmaz; zihinsel sağlığımız üzerinde de derin etkiler bırakır. Dağınıklık içinde kaybolmuş hissedenlerin, düzenli bir evle nasıl ferahladığını hissettiğini sıkça duymuşuzdur. Peki, bu ilişkinin bilimsel temellerini hiç düşündünüz mü?
Çoğumuz, yaşam alanlarımızın görünüşünden daha fazlasını ifade ettiğini fark etmeyiz. Oysa çevremizdeki düzen, ruh halimizi, odaklanma kabiliyetimizi ve hatta ilişkilerimizi etkileyebilir.
Araştırmalar, temiz ve düzenli bir ortamın yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel sağlığımız için de vazgeçilmez olduğunu gösteriyor. İşte bu bağlantının ardındaki nedenler ve temiz bir evin hayatınıza katacağı farklar!
TEMİZ BİR EVİN ZİHİNSEL SAĞLIĞA FAYDALARI
“Odanı temizlemek sağlığın için iyidir” ifadesi, çocukken oyuncaklarını toplamanı istemek için ebeveynlerinden duyduğun bir şey gibi gelebilir. Ancak, bu sözün arkasında bilimsel bir gerçeklik yatıyor.
Yaşadığımız çevre, zihinsel sağlığımız üzerinde önemli bir rol oynar. Temiz bir ev, ister yatak odanız, ister bir apartman dairesi veya ev olsun, ihmal edilmemesi gereken çeşitli faydalar sunar.
TEMİZLİK VE ZİHİNSEL SAĞLIK
“Dış dünyamız, iç dünyamızı ve tersi yönde birbirini etkiler,” diyor Newport Healthcare’de konut hizmetlerinden sorumlu başkan yardımcısı Danielle Roeske.
Zihnimiz bunalmış hissettiğinde, yaşadığımız alanların da dağınık hale gelmesi muhtemeldir. Bu dağınıklık, stres, kaygı, odaklanma zorluğu ve ilişkilerde gerilim yaratabilir. Manhattan Therapy Collective yöneticisi ve lisanslı psikolog Peggy Loo, Ph.D., bu durumun önemine dikkat çekiyor.
Araştırmalar, zihinsel sağlıkla çevresel koşullar arasındaki bağlantıyı gözler önüe seriyor. 1997’de yapılan bir çalışma, çocukluk dönemindeki yaşam koşullarının yetişkinlikte sağlığı önemli ölçüede etkilediğini gösteriyor. Daha yakın tarihli bir çalışma ise, düşük konut kalitesinin depresif belirtilerle ilişkili olduğunu ortaya koyuyor.
TEMİZLİĞİN ZİHİNSEL SAĞLIĞA 5 FAYDASI
1. DÜZEN VE KONTROL HİSSİ
Düzenli bir çevre, zihinsel dağınıklığı azaltabilir. 2017’de yapılan bir araştırmaya göre, dağınıklık erteleme davranışına, bunalmışlık hissine ve düşük yaşam kalitesine yol açabilir. Dış çevremizdeki düzen, içsel duygularımızı daha iyi yönetmemize yardımcı olabilir.
2. ALIŞIKLIK VE TUTARLILIK
Rutinler, kaotik koşullarda bile insanların istikrar hissini korumasına yardımcı olur. Eşya düzeninin kusursuz olması gerekmez; kendi düzen anlayışınız yeterlidir.
3. ENDORFİN SALINIMI
Temizlik yapmak fiziksel bir aktivitedir ve endorfin salınımını tetikleyebilir. Bu da stresin azalmasına ve genel iyilik halinin artmasına katkı sağlar.
4. ODAKLANMANIN ARTIRILMASI
Çok fazla eşya, beynin işlem kapasitesini tıkar ve odaklanmayı zorlaştırır. Dağınıklığı gidermek, beyne tek bir görev veya eşyaya odaklanma fırsatı verir.
5. DUYGUSAL DÜZENLEME
Temizlik, hızlı tempodan uzaklaşıp sakinleşmemizi sağlar. Derinlemesine temizlik, duygusal olarak yıprandığımızda yapıcı bir fiziksel çıkış yolu sunabilir.