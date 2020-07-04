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Škoda, Türk ilaç firması Abdi İbrahim’e 2 bin 364 adet Scala ve 353 adet Superb olmak üzere toplam 2 bin 717 adet araçlık filo teslimatı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Scala modelinin Türkiye pazarında bu yıl satışına başlanacağı açıklanırken, yapılan teslimat ile Scala modelinin Türkiye’deki ilk kullanıcısının Abdi İbrahim saha ekibi olacağı kaydedildi.

Yapılan açıklamaya göre, Abdi İbrahim’e yeni araçları İstanbul bölgesi teslimatı Abdi İbrahim CFO’su Mustafa Derman, Abdi İbrahim Yöneticileri ile Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar’ın katılımı ile İntercity tesislerinde gerçekleşti.

Abdi İbrahim’e gerçekleştirilen teslimatın, Škoda markasının dünya çapındaki filo satışları arasında tek seferde yaptığı en büyük teslimat olduğunu belirten Yüce Auto-Škoda Genel Müdürü Zafer Başar, "Yüce Auto olarak markamız için tarihi bir dönem yaşıyoruz. Abdi İbrahim’e gerçekleştirdiğimiz bu teslimatın marka tarihinde bir ilk olmasının yanı sıra, Türkiye’de henüz satışına başlamadığımız Scala modelimiz olması ve çok yüksek adetlerde teslimat yapılması bizim için ayrıca önem taşıyor. Filo pazarındaki iddiamızı daha da güçlendirecek olan Scala modeli ilk kez Türkiye yollarına çıkıyor ve ilk kullanıcıları da Abdi İbrahim’in saha ekibi olacak" şeklinde konuştu.

Abdi İbrahim’e teslim edilen araçlarda DSG otomotik şanzımanla eşleştirilen 115 beygir güç ve 250 Nm tork üreten 1.6 litre TDI dizel motorun yer aldığı bildirildi.