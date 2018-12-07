Skoda, bir süredir beklenen yeni kompakt otomobili Scala'nın üstündeki perdeyi kaldırdı. Markanın yeni tasarım dilinin kullanıldığı ilk model olan Scala, Rapid'in yerini alacak. Kelime anlamı Latince “basamak“ veya “merdiven“ anlamına gelen Scala'nın, Skoda'yı geleceğe taşımasının hedeflendiği kaydedildi.

Vision RS konseptinden ilham alınarak tasarlanan otomobil, 2649 mm aks aralığına sahip. Aracın uzunluğu 4362 mm, genişliği 1793 mm ve yüksekliği ise 1471 mm olarak açıklanıyor. Otomobilin rüzgar direnci katsayısının da 0.29 cd olduğu belirtildi. MQB A0 platformu üzerine inşa edilen Scala ile birlikte, Skoda modellerinde bagaj kapağının üzerinde logo yerine Skoda isminin yazıldığı döneme geçildi.

5 FARKLI MOTOR SEÇENEĞİ VAR

Scala'nın motor yelpazesi 90 PS’den 150 PS’ye kadar farklı güç çıkışlarına sahip ünitelerden oluşuyor. Otomobilde üç farklı güce sahip 1.0 litre ve 1.5 litre benzinli ile 1.6 litre dizel motorların yanı sıra 1.0 G-TEC doğal gazlı (CNG) motor sunuluyor. u da seçenekler arasında yer alacak.

SANAL KOKPİT İLE ALINABİLİYOR

Otomobilin iç mekanında ise, ortaya konumlandırılmış dokunmatik bilgi ekranı, ambiyans ışıklandırmaları ve renkli dikişlere sahip koltuk detayları bulunuyor. Scala'da opsiyonel olarak 10.25 inç boyutunda ‘sanal kokpit' sunuluyor.

Ortaya konumlandırılan dokunmatik ekran da 9.2 inç boyuta kadar tercih edilebiliyor. Scala, akıllı telefon ile aracın kapılarını açıp/kapama, online servisler ve elektrikli bagaj kapağı gibi donanımlar da sunuyor. Modelin üst donanım paketi tercih edildiğinde, jantların boyutu da 18 inç büyüklüğe çıkıyor.





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