Skoda, bir süredir beklenen yeni kompakt otomobili Scala'nın üstündeki perdeyi kaldırdı. Markanın yeni tasarım dilinin kullanıldığı ilk model olan Scala, Rapid'in yerini alacak. Kelime anlamı Latince “basamak“ veya “merdiven“ anlamına gelen Scala'nın, Skoda'yı geleceğe taşımasının hedeflendiği kaydedildi.
Vision RS konseptinden ilham alınarak tasarlanan otomobil, 2649 mm aks aralığına sahip. Aracın uzunluğu 4362 mm, genişliği 1793 mm ve yüksekliği ise 1471 mm olarak açıklanıyor. Otomobilin rüzgar direnci katsayısının da 0.29 cd olduğu belirtildi. MQB A0 platformu üzerine inşa edilen Scala ile birlikte, Skoda modellerinde bagaj kapağının üzerinde logo yerine Skoda isminin yazıldığı döneme geçildi.
5 FARKLI MOTOR SEÇENEĞİ VAR
Scala'nın motor yelpazesi 90 PS’den 150 PS’ye kadar farklı güç çıkışlarına sahip ünitelerden oluşuyor. Otomobilde üç farklı güce sahip 1.0 litre ve 1.5 litre benzinli ile 1.6 litre dizel motorların yanı sıra 1.0 G-TEC doğal gazlı (CNG) motor sunuluyor. u da seçenekler arasında yer alacak.
SANAL KOKPİT İLE ALINABİLİYOR
Otomobilin iç mekanında ise, ortaya konumlandırılmış dokunmatik bilgi ekranı, ambiyans ışıklandırmaları ve renkli dikişlere sahip koltuk detayları bulunuyor. Scala'da opsiyonel olarak 10.25 inç boyutunda ‘sanal kokpit' sunuluyor.
Ortaya konumlandırılan dokunmatik ekran da 9.2 inç boyuta kadar tercih edilebiliyor. Scala, akıllı telefon ile aracın kapılarını açıp/kapama, online servisler ve elektrikli bagaj kapağı gibi donanımlar da sunuyor. Modelin üst donanım paketi tercih edildiğinde, jantların boyutu da 18 inç büyüklüğe çıkıyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.